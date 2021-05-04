Yahoo, AOL, Engadget проданы на 4 миллиарда дешевле, чем куплены

Verizon продала их за 5 миллиардов в руки Apollo Global Management, купив за 9 млрд несколькими годами ранее. Рассказываем, почему Verizon всё равно осталась в плюсе

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Третьего мая Verizon объявила о продаже своих оставшихся медиа-активов. Это вписывается в череду предшествующих продаж или закрытий прочих сервисов Verizon, таких, как HuffPost и Tumblr.

Сегодняшняя сделка главным образом затрагивает Engadget и TechCrunch, новостные порталы, и AOL на пару с Yahoo, почтово-информационно-поисковые сервисы. Они были в собственности Verizon несколько лет и за это время их оцениваемая стоимость, а также, по всей видимости, аудитория заметно уменьшились.

Сделка будет завершена во второй половине 2021 года. Себе Verizon оставит 10% акций. Возможно, в надежде на то, что новый хозяин сможет вернуть сервисы к успеху.

Субъективный опыт автора этих строк говорит, что, по крайней мере, Engadget и TechCrunch рассматривались владельцами Verizon как некий способ политически влиять на настроения американцев. За прошедшие годы набор тем, освещаемых ими, заметно сдвинулся от науки и электроники в сторону политики. Это могло оказать влияние на результаты выборов прошлого или нынешнего президента США. Так что, возможно, не стоит делать однозначных выводов о том, принесло ли владение всеми упомянутыми в статье порталами прямые убытки, и о том, выполнили ли они те надежды, которые на них возлагались.