Gigabyte работает над игровым ноутбуком AORUS с процессором Intel Alder Lake и памятью DDR5

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Выход мобильных процессоров следующего поколения Intel Alder Lake все ближе, что подтверждается постоянно прибывающим количеством утечек. Новая порция информации поступила из регистра данных UserBenchmark, где засветился инженерный образец игрового ноутбука Gigabyte Aorus 17G. Последний раз у нас на обзоре была модель AORUS 17G YD из этой серии, но в UserBenchmark отобразилось устройство под кодовым названием AORUS 17G YE5 на базе процессора Alder Lake и с быстрой памятью DDR5.

Если отбросить банальный вариант фейка, следует полагать, что Gigabyte активно работает над обновленной версией модели Aorus 17G с 14-ядерным 20-поточным процессором и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц. Кроме того, судя по наличию литеры "Y" в названии текущей модели AORUS 17G YD, можно предположить, что новинка также будет нести на борту топовую NVIDIA GeForce RTX 3080, так как именно она была установлена у протестированного нами образца. Судя по другим данным из UserBanchmark, грядущий ноутбук будет иметь 4K дисплей с соотношением сторон 16:9.