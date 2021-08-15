Владельцы MacBook на процессорах M1 жалуются на трещины в экранах

Сразу несколько пользователей актуальных MacBook на процессорах Apple M1 пожаловались на то, что экраны их ноутбуков лопнули при обычном использовании. Стоимость ремонта при такой поломке заоблачная, а сама Apple пока никак не прокомментировала ситуацию

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Все больше пользователей MacBook Air и MacBook Pro на базе процессоров Apple M1 жалуются на появление трещин в экранах их ноутбуков без какой либо причины во время обычного повседневного использования. Такие отзывы можно обнаружить на Apple Support Forums, Reddit и ресурсах о технике Apple, наподобие 9to5mac.

Пока что в Сети есть две основных теории насчет такой необычной поломки. Первая, пожалуй, первой приходит на ум мастерам по ремонту потребительской электроники: пользователи злосчастных MacBook, вероятно, случайно закрыли ноутбук, не заметив небольшой предмет вроде карандаша или монеты на клавиатуре или в другом месте палубы, что и привело к чрезмерному давлению на стекло экрана. Вторая теория предполагает, что проблема кроется в самом дисплейном модуле, который оказался недостаточно прочным, что и могло привести к появлению трещин при открытии/закрытии крышки или когда ноутбук поднимают со стола за крышку.

Впрочем, оба варианта справедливы к практически любому другому ноутбуку и потому непонятно, почему проблема возникает именно на моделях MacBook с чипом M1, которые конструктивно идентичны предыдущим моделям MacBook на Intel. В Австралии одному из владельцев ноутбука с такой проблемой Apple предложила заменить дисплейный модуль за $725 - это большая часть стоимости новой модели. Сама Appe пока ситуацию никак не прокоментировала.