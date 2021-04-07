Notebookcheck
 
 
 
 

Энтузиастам удалось увеличить объем оперативной памяти у Apple Mac Mini на процессоре M1

Объем ОЗУ Mac Mini все-таки можно увеличить (Изображение: Apple)
Объем ОЗУ Mac Mini все-таки можно увеличить (Изображение: Apple)
Китайским модерам удалось увеличить объем распаянной на плате оперативной памяти в компьютере Mac Mini на процессоре Apple M1. Для этого энтузиастам понадобилось заменить родные чипы на совместимые более емкие при помощи паяльной станции
Anil Satyanarayana, 🇺🇸 🇮🇹 ...
Apple хранение данных PC и всё связанное с ним ARM неттопы и платформы MacBook

Только ленивый не критиковал MacBook за отсутствие возможности апгрейда и замены таких компонентов, как SSD и оперативная память. В принципе, тот же недостаток имеется и у свежевыпущенного Mac Mini на процессоре Apple M1. Справедливости ради стоит добавить, что распаянная на материнской плате оперативная память встречается и у обычных ноутбуков на Windows, включая собственные творения самой Microsoft (Surface Book).

Однако, китайские энтузиасты как всегда нашли обходное решение для апгрейда оперативной памяти на M1 Mac Mini. Для успешной замены потребуются сущие мелочи: паяльная станция, умение ею пользоваться, отсутствие тремора в руках и - куда же без него - недюжинное терпение. Все это явно имелось в наличии у модеров, которым удалось заменить чип объемом 8 ГБ на точно такой же, но емкостью 16 ГБ. Попутно китайские специалисты заменили заводской 256-гигабайтный NVMe SSD на другой, емкостью 1 ТБ. Самое удивительное в этой истории то, что после замены самих чипов компьютер прекрасно работает, а о том как энтузиастам удалось обойти аппаратную и программную защиту Apple никто не знает. Тем не менее, скорее всего радоваться долго не придется: Apple наверняка введет дополнительную программную защиту от таких бюджетных апгрейдов в ближайших обновлениях.

Сам случай удачного апгрейда памяти и никопителей у техники Apple уже не уникален. Ранее подобные успешные операции выкладывались на YouTube: на канале Strange Parts, например, автор показал процедуру апгрейда встроенного накопителя iPhone 6s с 16 до 128 ГБ. Сам процесс достаточно сложный и требует особых умений, но все же он делает расширение памяти iPhone возможным. В теории, этот трюк должен сработать и с  новыми MacBook на M1 - кто знает, на что способны талантливые китайские мастера.

Источник(и)

Duan Rui в Twitter

Ещё по теме

(Изображение: Apple/MattTalksTech, отредактировано)
Новые iMac с процессорами Apple могут выйти через месяц-два в тех же цветах, что текущие iPad Air 05/04/2021
Часть будущих iMac, MacBook, Mac mini, Mac Pro должны получить процессоры на 4-нанометровых транзисторах (Изображение: Apple)
Apple уже выкупила у TSMC первые партии 4-нанометровой продукции - Digitimes 01/04/2021
Старый iMac с железом от M1 Mac Mini (Изображение: Luke Miani)
Энтузиаст собрал iMac на процессоре Apple M1 09/03/2021
iPad mini Pro должен быть похож на iPad mini 6. Предполагаемые изображения последнего мы увидели ещё в январе (Изображение: xleaks7, Pigtou)
Apple может выпустить Pro-версию iPad mini 03/03/2021
(Изображение: Apple/PCRisk. Отредактировано)
Подобно легитимным разработчикам, вирусописатели тоже адаптируют свой код под Apple Silicon 22/02/2021
'
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 04 > Энтузиастам удалось увеличить объем оперативной памяти у Apple Mac Mini на процессоре M1
Anil Satyanarayana, 2021-04- 7 (Update: 2021-04- 7)
Anil Satyanarayana
Автор исходного текста: Anil Satyanarayana - Editor - @AnilGanti - 540 статей на Notebookcheck c 2019 года

 