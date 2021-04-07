Энтузиастам удалось увеличить объем оперативной памяти у Apple Mac Mini на процессоре M1

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Только ленивый не критиковал MacBook за отсутствие возможности апгрейда и замены таких компонентов, как SSD и оперативная память. В принципе, тот же недостаток имеется и у свежевыпущенного Mac Mini на процессоре Apple M1. Справедливости ради стоит добавить, что распаянная на материнской плате оперативная память встречается и у обычных ноутбуков на Windows, включая собственные творения самой Microsoft (Surface Book).

Однако, китайские энтузиасты как всегда нашли обходное решение для апгрейда оперативной памяти на M1 Mac Mini. Для успешной замены потребуются сущие мелочи: паяльная станция, умение ею пользоваться, отсутствие тремора в руках и - куда же без него - недюжинное терпение. Все это явно имелось в наличии у модеров, которым удалось заменить чип объемом 8 ГБ на точно такой же, но емкостью 16 ГБ. Попутно китайские специалисты заменили заводской 256-гигабайтный NVMe SSD на другой, емкостью 1 ТБ. Самое удивительное в этой истории то, что после замены самих чипов компьютер прекрасно работает, а о том как энтузиастам удалось обойти аппаратную и программную защиту Apple никто не знает. Тем не менее, скорее всего радоваться долго не придется: Apple наверняка введет дополнительную программную защиту от таких бюджетных апгрейдов в ближайших обновлениях.

Сам случай удачного апгрейда памяти и никопителей у техники Apple уже не уникален. Ранее подобные успешные операции выкладывались на YouTube: на канале Strange Parts, например, автор показал процедуру апгрейда встроенного накопителя iPhone 6s с 16 до 128 ГБ. Сам процесс достаточно сложный и требует особых умений, но все же он делает расширение памяти iPhone возможным. В теории, этот трюк должен сработать и с новыми MacBook на M1 - кто знает, на что способны талантливые китайские мастера.