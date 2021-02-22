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Подобно легитимным разработчикам, вирусописатели тоже адаптируют свой код под Apple Silicon

(Изображение: Apple/PCRisk. Отредактировано)
Исследователь и программист Патрик Уордл нашёл конкретный пример, файл Gosearch22 с вирусом Pirrit
Daniel R Deakin, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Apple Софт безопасность MacBook ноутбуки ARM

VirusTotal, онлайн-сервис, позволяющий анализировать подозрительные файлы всеми известными антивирусами сразу, умеет делать разное. В том числе находить опасные файлы требуемой архитектуры.

Именно с помощью VirusTotal программист Патрик, пишущий в том числе полезные утилиты для увеличения безопасности macOS, нашёл ARM-версию существующего уже несколько лет вируса Pirrit, изначально написанного под x86.

На сайте автора можно найти, помимо довольно подробного разбора всей этой истории, ещё и материалы книжного характера про безопасность macOS. Они написаны по-английски, но, по первому впечатлению, толковы и будут полезны многим. А вывод? Системы Apple год от года продолжают притягивать к себе всё больше внимания недобрых глаз, и переход на новую процессорную архитектуру чёрные дельцы восприняли так же по-деловому, как и написатели полезного ПО.

Файл GoSearch22 содержит в себе червя семейства Pirrit с функционалом рекламщика и не только (Изображение: Objective-See)
Файл GoSearch22 содержит в себе червя семейства Pirrit с функционалом рекламщика и не только (Изображение: Objective-See)

Источник(и)

Objective-See, Wired, MacRumors

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Daniel R Deakin, 2021-02-22 (Update: 2021-02-22)
Daniel R Deakin
Editor of the original article: Daniel R Deakin - Выпускающий новостной редактор
В восьмидесятые мне подарили Atari 800XL, с тех пор меня и интересует электроника. Обожаю писать про технологические прорывы, захватывающие воображение слухи и информацию от инсайдеров. Обладаю дипломом по направлению международных отношений и стратегических исследований, считаю главным в своей жизни семью, чтение, написание статей и путешествия. Работаю сотрудником Notebookcheck с 2012 года.
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 