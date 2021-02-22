Подобно легитимным разработчикам, вирусописатели тоже адаптируют свой код под Apple Silicon
VirusTotal, онлайн-сервис, позволяющий анализировать подозрительные файлы всеми известными антивирусами сразу, умеет делать разное. В том числе находить опасные файлы требуемой архитектуры.
Именно с помощью VirusTotal программист Патрик, пишущий в том числе полезные утилиты для увеличения безопасности macOS, нашёл ARM-версию существующего уже несколько лет вируса Pirrit, изначально написанного под x86.
На сайте автора можно найти, помимо довольно подробного разбора всей этой истории, ещё и материалы книжного характера про безопасность macOS. Они написаны по-английски, но, по первому впечатлению, толковы и будут полезны многим. А вывод? Системы Apple год от года продолжают притягивать к себе всё больше внимания недобрых глаз, и переход на новую процессорную архитектуру чёрные дельцы восприняли так же по-деловому, как и написатели полезного ПО.