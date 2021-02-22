Notebookcheck
 
 
 
 

В OnePlus считают, что современному смартфону больше 12 ГБ RAM и не нужно

OnePlus 9, как и 9 Pro, могут быть оснащены оптической системой Hasselblad (Изображение: Dave Lee)
OnePlus 9, как и 9 Pro, могут быть оснащены оптической системой Hasselblad (Изображение: Dave Lee)
Разработчики серии OnePlus 9 не планируют увеличивать количество оперативной памяти относительно прошлых поколений
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android из Китая смартфоны и всё связанное с ними слухи

Не так уж давно в OnePlus старались при выборе объёмов RAM следовать за Samsung и другими крупными компаниями. Galaxy S10 Plus и Galaxy Note 10 Plus максимально продавались с 12 ГБ оперативной памяти. Далее, в Galaxy S20 Ultra, объём RAM в самых дорогих конфигурациях возрос до 16 ГБ. Текущий Galaxy S21 Ultra может оснащаться таким же максимальным количеством.

Так вот, судя по имеющимся сейчас данным, в OnePlus не собираются бежать за этим паровозом и увеличивать [и так совсем не маленький] объём в 12 гигабайт для моделей OnePlus 9. Надо заметить, что для полноценного использования Android-смартфона сейчас, в 2021 году, совершенно достаточно и 4 ГБ, в то время как некоторые считают уже 8 ГБ чрезмерным объёмом. Вне зависимости от того, 60 герц выдаёт экран или 120, 12 мегапикселей выдаёт камера или 100.

Если новость подтвердится реальностью, можно будет хлопать в ладоши такому проявлению благоразумия. А иначе почему бы не встроить в смартфон 32 ГБ или 64 ГБ RAM? Ведь наша с вами конечная цель - по максимуму увеличить отпускную цену очередного с трудом входящего в карман флагмана, не так ли?

Источник(и)

@MaxWinebach

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Alex Alderson, 2021-02-22 (Update: 2021-02-22)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 