В OnePlus считают, что современному смартфону больше 12 ГБ RAM и не нужно

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Не так уж давно в OnePlus старались при выборе объёмов RAM следовать за Samsung и другими крупными компаниями. Galaxy S10 Plus и Galaxy Note 10 Plus максимально продавались с 12 ГБ оперативной памяти. Далее, в Galaxy S20 Ultra, объём RAM в самых дорогих конфигурациях возрос до 16 ГБ. Текущий Galaxy S21 Ultra может оснащаться таким же максимальным количеством.

Так вот, судя по имеющимся сейчас данным, в OnePlus не собираются бежать за этим паровозом и увеличивать [и так совсем не маленький] объём в 12 гигабайт для моделей OnePlus 9. Надо заметить, что для полноценного использования Android-смартфона сейчас, в 2021 году, совершенно достаточно и 4 ГБ, в то время как некоторые считают уже 8 ГБ чрезмерным объёмом. Вне зависимости от того, 60 герц выдаёт экран или 120, 12 мегапикселей выдаёт камера или 100.

Если новость подтвердится реальностью, можно будет хлопать в ладоши такому проявлению благоразумия. А иначе почему бы не встроить в смартфон 32 ГБ или 64 ГБ RAM? Ведь наша с вами конечная цель - по максимуму увеличить отпускную цену очередного с трудом входящего в карман флагмана, не так ли?