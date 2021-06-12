Компания Realme вскоре представит свой первый ноутбук
Пару дней назад Realme намекнула на выпуск своего первого ноутбука, а сегодня мы уже видим его на живых фото. Снимки попали в Сеть благодаря ресурсу Android Authority, благодаря которым мы и можем наблюдать грядущий Realme Book вживую.
Судя по снимкам, Realme вдохновлялись техникой Apple... причем настолько, что дизайн скопирован почти один в один. Как бы там ни было, ожидается, что у ноутбука будут стереодинамики и дисплей с соотношением 3:2 (хотя по фото есть ощущение, что это дисплей с пропорциями 16:10).
Такой ход Realme вполне ожидаем, ведь компания старается во всем подражать Xiaomi, которая выпускает собственные ноутбуки уже несколько лет. Учитывая, что Realme Book скорее всего будет принадлежать к сегменту бюджетных моделей, его стоимость должна быть на уровне $500 за базовую конфигурацию. Учитывая позиционирование модели, вряд-ли она будет основана на актуальных процессорах Tiger Lake от Intel или Cezanne от AMD - скорее всего мы увидим здесь устаревшие чипы Comet Lake.