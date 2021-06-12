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Компания Realme вскоре представит свой первый ноутбук

Realme Book (Изображение: Android Authority)
Realme Book (Изображение: Android Authority)
Компания Realme готовится выйти на рынок ноутбуков. Ранее информация о предполагаемом Realme Book уже всплывала в Сети, но на этот раз объявились живые фотографии грядущей модели
Anil Ganti, 🇺🇸 🇫🇷 ...
ноутбуки из Китая слухи
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Пару дней назад Realme намекнула на выпуск своего первого ноутбука, а сегодня мы уже видим его на живых фото. Снимки попали в Сеть благодаря ресурсу Android Authority, благодаря которым мы и можем наблюдать грядущий Realme Book вживую.

Судя по снимкам, Realme вдохновлялись техникой Apple... причем настолько, что дизайн скопирован почти один в один. Как бы там ни было, ожидается, что у ноутбука будут стереодинамики и дисплей с соотношением 3:2 (хотя по фото есть ощущение, что это дисплей с пропорциями 16:10).

Такой ход Realme вполне ожидаем, ведь компания старается во всем подражать Xiaomi, которая выпускает собственные ноутбуки уже несколько лет. Учитывая, что Realme Book скорее всего будет принадлежать к сегменту бюджетных моделей, его стоимость должна быть на уровне $500 за базовую конфигурацию. Учитывая позиционирование модели, вряд-ли она будет основана на актуальных процессорах Tiger Lake от Intel или Cezanne от AMD - скорее всего мы увидим здесь устаревшие чипы Comet Lake.

Realme Book (Изображение: Android Authority)
Realme Book (Изображение: Android Authority)
Realme Book (Изображение: Android Authority)
Realme Book (Изображение: Android Authority)
Realme Book (Изображение: Android Authority)
Realme Book (Изображение: Android Authority)
Realme Book (Изображение: Android Authority)
Realme Book (Изображение: Android Authority)

Источник(и)

Android Authority

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частичное?
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Anil Ganti
Автор исходного текста: Anil Ganti - Senior Tech Writer - 623 статей на Notebookcheck c 2019 года
contact me via: @AnilGanti, LinkedIn
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Anil Ganti, 2021-06-12 (Update: 2021-06-12)

 