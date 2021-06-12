В Китае открывается первый в мире музей видеокарт

Любите вспоминать старые добрые времена, когда видеокарты были однослотовыми и помещались в карман? Эту ностальгию явно разделяют организаторы первого в мире музея видеокарт, в котором есть все: от ISA-карт из 80-х годов и 3DFX SLI-сетапов до первой Nvidia GeForce 256 и двухчиповых ATI Radeon

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Современные видеоускорители - какие они есть - гораздо моложе микропроцессоров, история которых началась почти ровно 50 лет назад с релиза Intel 4004. Несмотря на это, никто не станет спорить, что видеокарты стали одним из главнейших компонентов компьютерных систем и без них развитие современной IT-индустрии невозможно. Так уж сложилось, что музеев процессоров в мире можно насчитать довольно много, но вот музея с видеокартами еще не было... до этого самого дня. Первый музей видеокарт открывается в Китае, что стало возможно благодаря партнерству компаний Colorful и Nvidia.

Расположился новый музей в Шэньчжэньском парке New Generation Industrial Park, возле главного офиса Colorful. Глазам посетителей предстанут самые разные ускорители от моделей 80-х годов и консольных карт, до самых разномастных видеокарт с шинами ISA, PCI, AGP и PCIe - организаторы расположили на полках даже соответствующие материнские платы, чтобы можно было наглядно оценить разницу в используемых разъемах. Так как Nvidia также является организатором и спонсором музея, среди представленных видеокарт очень много моделей этой компании. Это справедливо, ведь в конце концов именно Nvidia по сути создала первую видеокарту: в 1999 году, когда была выпущена GeForce 256 с единым чипом, который выполнял операции преобразования, просчета освещения и рендеринга изображения. Тем не менее, предшественники, такие как NV1, Riva 128, TNT и TNT2, также выставлены в этом музее. Все имеющиеся модели отсортированы по годам выпуска и, помимо Nvidia, здесь также представлены ускорители от IBM, 3DLabs, S3, Trident, Intel и ATI, которая тогда еще не принадлежала AMD. Присутствует здесь и легендарная 3Dfx, потому как первой выпущенной компанией Colorful видеокартой была как раз Voodoo 2 (1999).

В качестве дополнения в музее также расположились развлекательные аттракционы. Одна из секций посвящена истории киберспортивных соревнований в Китае, в которой Colorful и ее суббренд iGame сыграли важнейшую роль. Есть здесь и продвинутый VR-зал, в котором посетители смогут ощутить себя пилотом современных гоночных автомобилей - помимо ожидаемых кресел с рулями и педалями (с виброотдачей), за работу симуляторов отвечают современные топовые видеокарты, изображение с которых выводится на сэтап из трех 8K дисплеев.

Официальное открытие музея еще не состоялось, но это событие уже не за горами - точную дату анонсирует компания Colorful.