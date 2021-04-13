Не только AMD, но и Nvidia будет продвигать свою графику в процессоры ARM
Игры на ноутбуках, планшетах и смартфонах с процессорами ARM могут стать интереснее буквально через год. Мы уже знаем, что Samsung собирается делать процессоры Exynos с видеопроцессорами AMD на архитектуре RDNA 2 - а теперь выясняется, что и Mediatek точно так же объединит свои усилия с Nvidia. В то же время Nvidia планирует выпускать и свои собственные серверные процессоры ARM.
Точных данных о том, когда плоды нового сотрудничества материализуются в конкретных товарах каких компаний, пока нет. Но есть предположения, что первыми счастливчиками станут какие-либо хромбуки, то есть, ноутбуки под управлением Chrome OS.