Notebookcheck
 
 
 
 

Не только AMD, но и Nvidia будет продвигать свою графику в процессоры ARM

(Изображение: Nvidia)
В числе первых выгодополучателей могут оказаться хромбуки
Sanjiv Sathiah, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android ARM Chromebook игры и всё связанное с ними видеокарты GeForce бизнес

Игры на ноутбуках, планшетах и смартфонах с процессорами ARM могут стать интереснее буквально через год. Мы уже знаем, что Samsung собирается делать процессоры Exynos с видеопроцессорами AMD на архитектуре RDNA 2 - а теперь выясняется, что и Mediatek точно так же объединит свои усилия с Nvidia. В то же время Nvidia планирует выпускать и свои собственные серверные процессоры ARM.

Точных данных о том, когда плоды нового сотрудничества материализуются в конкретных товарах каких компаний, пока нет. Но есть предположения, что первыми счастливчиками станут какие-либо хромбуки, то есть, ноутбуки под управлением Chrome OS.

Источник(и)

Nvidia

Xiaomi Mi Mix 4 получит полноценный...
'
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 04 > Не только AMD, но и Nvidia будет продвигать свою графику в процессоры ARM
Sanjiv Sathiah, 2021-04-13 (Update: 2021-04-13)
Sanjiv Sathiah
Автор исходного текста: Sanjiv Sathiah - News Editor - 1176 статей на Notebookcheck c 2017 года
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1938 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 