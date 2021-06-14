Nvidia прекращает выпуск драйверов для видеокарт GeForce GTX 600 и 700-й серии

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С официального выхода первой видеокарты с архитектурой Kepler - GeForce GTX 680 - прошло почти 9 лет и вот наконец Nvidia анонсировала прекращение выхода обновлений драйвера Game Ready. Соответствующее объявление размещено на сайте Nvidia в разделе поддержки - финальная версия драйвера для указанных видеокарт выйдет 31 августа 2021 года. Все последующие версии драйверов будут совместимы только с поколениями на архитектуре Maxwell и выше.

Надо сказать, что микроархитектура Kepler продержалась довольно долго - на ней были построены сразу два поколения видеокарт: GeForce GTX 600 и GeForce GTX 700. Более того, первые вышедшие модели Titan - GeForce GTX Titan, GTX Titan Black и GTX Titan Z - базировались на Kepler. Помимо перехода к новой архитектуре, Nvidia в те времена также перешла на новый техпроцесс производства чипов - 28 нм - за счет чего у ускорителей на базе Kepler появился автоматический разгон (GPU Boost). Данная функция позволила существенно снизить нагрев и улучшить энергоэффективность, по сравнению с предыдущими ускорителями на базе архитектуры Fermi.

Особенно долго среди всех моделей продержалась топовая GeForce GTX 780 Ti, которая была выпущена в 2013 году. Все-таки, производительность у нее была выше, чем у всех игровых приставок того времени (восьмое поколение консолей). Даже сегодня некоторые геймеры по-прежнему используют видеокарты 600 и 700-й серии в своих компьютерах. Правда, прекращение поддержки со стороны Nvidia с великой долей вероятности окончательно отправит Kepler на полки истории. Стоит ожидать, что следующими обновления перестанут получать 800-я и 900-я серии, но как бы там ни было, GeForce GTX 980 Ti все еще способна выдавать достойную производительность в 1080p.