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Nvidia прекращает выпуск драйверов для видеокарт GeForce GTX 600 и 700-й серии

Плохая новость для гордых обладателей GTX 780 Ti (Изображение: NVIDIA)
Плохая новость для гордых обладателей GTX 780 Ti (Изображение: NVIDIA)
Nvidia анонсировала окончание программной поддержки видеокарт на архитектуре Kepler. Речь идет об ускорителях GTX 600 и 700-й серии, которые перестанут получать обновления драйвера начиная с августа 2021 года
Arjun Krishna Lal, 🇺🇸 🇫🇷 ...
PC и всё связанное с ним игры и всё связанное с ними видеокарты GeForce GPU Софт
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С официального выхода первой видеокарты с архитектурой Kepler  - GeForce GTX 680 - прошло почти 9 лет и вот наконец Nvidia анонсировала прекращение выхода обновлений драйвера Game Ready. Соответствующее объявление размещено на сайте Nvidia в разделе поддержки - финальная версия драйвера для указанных видеокарт выйдет 31 августа 2021 года. Все последующие версии драйверов будут совместимы только с поколениями на архитектуре Maxwell и выше. 

Надо сказать, что микроархитектура Kepler продержалась довольно долго - на ней были построены сразу два поколения видеокарт: GeForce GTX 600 и GeForce GTX 700. Более того, первые вышедшие модели Titan  - GeForce GTX Titan, GTX Titan Black и GTX Titan Z - базировались на Kepler. Помимо перехода к новой архитектуре, Nvidia в те времена также перешла на новый техпроцесс производства чипов - 28 нм - за счет чего у ускорителей на базе Kepler появился автоматический разгон (GPU Boost). Данная функция позволила существенно снизить нагрев и улучшить энергоэффективность, по сравнению с предыдущими ускорителями на базе архитектуры Fermi. 

Особенно долго среди всех моделей продержалась топовая GeForce GTX 780 Ti, которая была выпущена в 2013 году. Все-таки, производительность у нее была выше, чем у всех игровых приставок того времени (восьмое поколение консолей). Даже сегодня некоторые геймеры по-прежнему используют видеокарты 600 и 700-й серии в своих компьютерах. Правда, прекращение поддержки со стороны Nvidia с великой долей вероятности окончательно отправит Kepler на полки истории. Стоит ожидать, что следующими обновления перестанут получать 800-я и 900-я серии, но как бы там ни было, GeForce GTX 980 Ti все еще способна выдавать достойную производительность в 1080p.

Источник(и)

NVIDIA

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Arjun Krishna Lal
Автор исходного текста: Arjun Krishna Lal - Tech Writer - 438 статей на Notebookcheck c 2019 года
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Arjun Krishna Lal, 2021-06-14 (Update: 2021-06-14)

 