AMD SAM даёт больший прирост к/с, чем Nvidia Resizable BAR
Вот уже несколько дней, как функция Resizable BAR заработала на настольных RTX 3060 и на всех мобильных RTX 3000. Проверить, есть ли эффект от этого аналога функции AMD Smart Access Memory, пользователь может в восьми играх:
- Assassin's Creed Valhalla
- Battlefield V
- Borderlands 3
- Forza Horizon 4
- Gears 5
- Metro Exodus
- Red Dead Redemption 2
- Watch Dogs: Legion
Этот список в Nvidia собираются расширить к концу марта. Использовать Resizable BAR планируется только в тех играх, где от этой функции есть польза - а это далеко не все. Прирост кадров в секунду, декларируемый официально, составляет от пары и до десятка процентов. Однако независимые тесты, например, от ComputerBase или PC Games Hardware говорят лишь о 0.8% в разрешении 1080p. По информации этих же изданий, активация SAM на Radeon RX 6800 XT позволяет улучшить производительность на 5.6%, речь о всё том же разрешении Full HD. Может, в Nvidia смогут улучшить показатели своих карт, но в текущем виде AMD выигрывает. Не удивительно ведь это их разработка. Именно в AMD первыми решили отказаться от 256-мегабайтного сегментирования видеопамяти.
К концу марта поддержка Resizable BAR должна распространиться на все настольные RTX 3000. При этом сама по себе современная видеокарта - не единственное условие, помимо современной ОС со всеми обновлениями и прочих мелочей нужна ещё совместимая материнская плата и, по логике, как можно более свежий процессор.