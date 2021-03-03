Samsung, вероятно, наладит выпуск ещё 3 новых процессоров Exynos до конца 2021
Источники этой новости утверждают, что до конца года в различных смартфонах и планшетах Samsung ожидается появление трёх новых процессоров Exynos. Это в первую очередь Exynos 2200, слухи о котором ходят уже давно - первый реальный плод сотрудничества Samsung и AMD! В нём должен быть мощный видеопроцессор, мощнее продукции Qualcomm, мощнее продукции Apple. Два других ожидаемых процессора придут на смену уже существующим Exynos 1080 и Exynos 850.
Процессор на замену Exynos 850, вероятно, будет называться Exynos 851. Это по-прежнему будет модель для недорогих смартфонов и планшетов. При этом на пост уходящего Exynos 1080 должен будет заступить Exynos 1200. Возможно, новинки с названными процессорами будут эксклюзивами азиатского рынка в течение как минимум части своего жизненного цикла.
Вполне возможно, что одним из компонентов всех трёх названных процессоров будет модем сотовой сети с родной поддержкой сетей пятого поколения. Ещё Exynos 2200 может быть таким мощным, что найдёт применение в ноутбуке с Windows.