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Samsung, вероятно, наладит выпуск ещё 3 новых процессоров Exynos до конца 2021

До конца 2021 года ожидается приход трёх новых процессоров от Samsung (Изображение: Samsung)
До конца 2021 года ожидается приход трёх новых процессоров от Samsung (Изображение: Samsung)
Помимо Exynos 2200 с видеопроцессором AMD, предполагается скорое появление Exynos 1200 и Exynos 851
Anil Satyanarayana, 🇺🇸 🇫🇷 ...
5G Android смартфоны и всё связанное с ними слухи ARM

Источники этой новости утверждают, что до конца года в различных смартфонах и планшетах Samsung ожидается появление трёх новых процессоров Exynos. Это в первую очередь Exynos 2200, слухи о котором ходят уже давно - первый реальный плод сотрудничества Samsung и AMD! В нём должен быть мощный видеопроцессор, мощнее продукции Qualcomm, мощнее продукции Apple. Два других ожидаемых процессора придут на смену уже существующим Exynos 1080 и Exynos 850.

Процессор на замену Exynos 850, вероятно, будет называться Exynos 851. Это по-прежнему будет модель для недорогих смартфонов и планшетов. При этом на пост уходящего Exynos 1080 должен будет заступить Exynos 1200. Возможно, новинки с названными процессорами будут эксклюзивами азиатского рынка в течение как минимум части своего жизненного цикла.

Вполне возможно, что одним из компонентов всех трёх названных процессоров будет модем сотовой сети с родной поддержкой сетей пятого поколения. Ещё Exynos 2200 может быть таким мощным, что найдёт применение в ноутбуке с Windows.

Источник(и)

@IceUniverse, Galaxyclub

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Anil Satyanarayana, 2021-03- 3 (Update: 2021-03- 3)
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 