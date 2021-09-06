Никогда такого не было и вот опять: Samsung будет продавать Galaxy S22 на базе Snapdragon 898 везде, кроме Европы
Релиз флагманской линейки Samsung Galaxy S22 ожидается в феврале 2022 года. И пока корейский производитель вовсю работает над обновленными моделями, количество слухов, утечек и другой информации о них в Интернете в последнее время прибывает буквально каждую неделю.
На этот раз новой порцией данных поделился пользователь Twitter под ником Front Tron, который и ранее сливал разнообразную подтвердившуюся информацию в Сеть. По данным информатора, Samsung будет производить новые модели на базе чипсета Snapdragon 898 почти для всех регионов продаж. Так, на этот раз "правильный" процессор получит не только Северная Америка, но также Китай, Корея и - с высокой долей вероятности - Индия и Африка.
Единственным исключением на мировом рынке, похоже, станет только Европа, где по сложившейся традиции Galaxy S22 будет доступен только с фирменным чипом Exynos 2200. Если не рассматривать теории заговора разгневанных фанатов, то такому решению на самом деле есть логичное объяснение - у Samsung проблемы с производством Exynos 2200 с инновационной графикой mRDNA от AMD, которые связаны с дефицитом чипов по всему миру. Эта догадка также косвенно подтверждается недавней новостью о грядущем Galaxy Tab S8, который будет выпускаться только на базе Snapdragon 898 - видимо на планшет фирменных чипов Samsung вовсе не хватило.
Final decision has NOT been made as of now, but the current decision is as follows:— Tron ❂ (@FrontTron) September 5, 2021
1. Europe: 100% Exynos 2200
2. North America regions: 100% Snapdragon 898, but Verizon is requesting to equip Exynos 2200 so Samsung is negociating
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Source: https://t.co/Pe55bDDfcy