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Никогда такого не было и вот опять: Samsung будет продавать Galaxy S22 на базе Snapdragon 898 везде, кроме Европы

Galaxy S21 на базе Exynos 2100 продается в большинстве регионов (Изображение: NextPit)
Galaxy S21 на базе Exynos 2100 продается в большинстве регионов (Изображение: NextPit)
Горячо ожидаемая флагманская серия смартфонов Samsung Galaxy S22 должна появиться на свет в следующем году, а слухов и утечек о ней полным полно уже сейчас. По новым данным, грядущие модели будут выпускаться с фирменным чипсетом Exynos 2200 только в Европе, в то время как весь остальной мир получит Snapdragon 898
Ricci Rox, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android 5G бизнес Galaxy S слухи смартфоны и всё, что связано с ними AMD
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Релиз флагманской линейки Samsung Galaxy S22 ожидается в феврале 2022 года. И пока корейский производитель вовсю работает над обновленными моделями, количество слухов, утечек и другой информации о них в Интернете в последнее время прибывает буквально каждую неделю.

На этот раз новой порцией данных поделился пользователь Twitter под ником Front Tron, который и ранее сливал разнообразную подтвердившуюся информацию в Сеть. По данным информатора, Samsung будет производить новые модели на базе чипсета Snapdragon 898 почти для всех регионов продаж. Так, на этот раз "правильный" процессор получит не только Северная Америка, но также Китай, Корея и - с высокой долей вероятности - Индия и Африка. 

Единственным исключением на мировом рынке, похоже, станет только Европа, где по сложившейся традиции Galaxy S22 будет доступен только с фирменным чипом Exynos 2200. Если не рассматривать теории заговора разгневанных фанатов, то такому решению на самом деле есть логичное объяснение - у Samsung проблемы с производством Exynos 2200 с инновационной графикой mRDNA от AMD, которые связаны с дефицитом чипов по всему миру. Эта догадка также косвенно подтверждается недавней новостью о грядущем Galaxy Tab S8, который будет выпускаться только на базе Snapdragon 898 - видимо на планшет фирменных чипов Samsung вовсе не хватило.

Источник(и)

Front Tron

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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 1945 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2447 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Ricci Rox, 2021-09- 6 (Update: 2021-09- 6)

 