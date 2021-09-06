Никогда такого не было и вот опять: Samsung будет продавать Galaxy S22 на базе Snapdragon 898 везде, кроме Европы

Горячо ожидаемая флагманская серия смартфонов Samsung Galaxy S22 должна появиться на свет в следующем году, а слухов и утечек о ней полным полно уже сейчас. По новым данным, грядущие модели будут выпускаться с фирменным чипсетом Exynos 2200 только в Европе, в то время как весь остальной мир получит Snapdragon 898

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Релиз флагманской линейки Samsung Galaxy S22 ожидается в феврале 2022 года. И пока корейский производитель вовсю работает над обновленными моделями, количество слухов, утечек и другой информации о них в Интернете в последнее время прибывает буквально каждую неделю.

На этот раз новой порцией данных поделился пользователь Twitter под ником Front Tron, который и ранее сливал разнообразную подтвердившуюся информацию в Сеть. По данным информатора, Samsung будет производить новые модели на базе чипсета Snapdragon 898 почти для всех регионов продаж. Так, на этот раз "правильный" процессор получит не только Северная Америка, но также Китай, Корея и - с высокой долей вероятности - Индия и Африка.