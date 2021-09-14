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Samsung выпустила бета-версию One UI 4.0 для Galaxy S21

Первая пробная версия One UI 4.0 прибыла (Изображение: Samsung)
Первая пробная версия One UI 4.0 прибыла (Изображение: Samsung)
Несмотря на предыдущие заявления, компания Samsung анонсировала старт рассылки бета-версии фирменной оболочки One UI 4.0. На данный момент новая прошивка доступна для моделей серии Galaxy S21
Ricci Rox, 🇺🇸
Android бизнес Galaxy S смартфоны и всё, что связано с ними Софт
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Только вчера по всему Интернету популярные ресурсы трубили о том, что Samsung отложила выход обновления One UI 4.0 до октября, а уже сегодня, внезапно, компания официально начала распространение бета-версии новой прошивки для флагманских смартфонов серии Galaxy S21. 

“ В Samsung знают о том, что у каждого покупателя есть свои требования и пожелания к смартфону и потому One UI 4 помогает создать уникальный пользовательский опыт. Как и прежде, при разработке новой версии One UI мы прислушались к пользователям, чтобы создать более совершенный, надежный и удобный интерфейс.”

- отметил Тэ Мун Ро (Dr. TM Roh), президент и руководитель бизнес-подразделения мобильных устройств в Samsung Electronics.

На момент начала распространения бета-версии One UI 4.0, обновление доступно для смартфонов Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Более ранние модели, такие как S20 и Note 20 скорее всего обновятся до конца года. Первыми обновления получат владельцы моделей серии Galaxy S21 в Китае, Индии, Германии, Южной Корее, Великобритании и США. Полный список изменений и нововведений доступен в источниках.

Источник(и)

Samsung

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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 1966 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2452 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Ricci Rox, 2021-09-14 (Update: 2021-09-14)

 