Samsung выпустила бета-версию One UI 4.0 для Galaxy S21
Только вчера по всему Интернету популярные ресурсы трубили о том, что Samsung отложила выход обновления One UI 4.0 до октября, а уже сегодня, внезапно, компания официально начала распространение бета-версии новой прошивки для флагманских смартфонов серии Galaxy S21.
“ В Samsung знают о том, что у каждого покупателя есть свои требования и пожелания к смартфону и потому One UI 4 помогает создать уникальный пользовательский опыт. Как и прежде, при разработке новой версии One UI мы прислушались к пользователям, чтобы создать более совершенный, надежный и удобный интерфейс.”
- отметил Тэ Мун Ро (Dr. TM Roh), президент и руководитель бизнес-подразделения мобильных устройств в Samsung Electronics.
На момент начала распространения бета-версии One UI 4.0, обновление доступно для смартфонов Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Более ранние модели, такие как S20 и Note 20 скорее всего обновятся до конца года. Первыми обновления получат владельцы моделей серии Galaxy S21 в Китае, Индии, Германии, Южной Корее, Великобритании и США. Полный список изменений и нововведений доступен в источниках.