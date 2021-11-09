Есть вероятность, что Samsung откажется от процессоров Exynos для флагманской серии Galaxy S22

Бывший сотрудник Samsung поделился информацией о том, что Samung откажется от собственного процессора Exynos 2200 в пользу Snapdragon 898 для флагманских смартфонов. До этого момента компания продавала смартфоны на чипах Exynos во всех регионах, кроме США - неужели многолетняя традиция пошатнулась и мы наконец получим Galaxy на "правильных" процессорах?

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Будущий флагман Samsung - Galaxy S22 - уже успел обрасти огромным количеством слухов благодаря утечкам. Однако среди догадок о дизайне грядущих новинок и попыток угадать количество камер, наиболее интересной оказалась информация от бывшего сотрудника Samsung под ником Super Roader.

Ресурс LetsGoDigital, цитируя Super Roader, утверждает, что Samsung может выпустить флагманскую серию Galaxy S22 только на чипах Qualcomm Snapdragon 898, отказавшись от фирменного Exynos 2200 полностью. Если данная информация подтвердится, то мы с вами впервые со времен Galaxy S5 сможем приобрести новый топовый Samsung на базе Snapdragon - ранее такая честь была только у покупателей в США. К слову, Qualcomm, вероятно, представит Snapdragon 898 совсем скоро - 30 ноября.

Говоря о причинах отказа от Exynos, Super Roader утверждает, что главным камнем преткновения для Samsung стал дефицит полупроводниковых чипов. Дополнительно бывший сотрудник раскрыл даже дату официального релиза флагманской серии смартфонов Galaxy S22 - 8 февраля 2022.

Со своей стороны можем посоветовать воспринимать эту информацию с долей здорового скепсиса, ведь доселе Samsung успешно продавала модели на Exynos во многих регионах, извлекая из этого хорошую выгоду. Вполне может быть, корейская компания решила продавать модели на базе Snapdragon в большем числе регионов, но полностью отказаться от Exynos... это слишком серьезный шаг.