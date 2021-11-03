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Samsung начала массовое производство Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra

В плане дизайна Galaxy S22 мало чем будет отличаться от предшественника (Изображение: LetsGoDigital)
В плане дизайна Galaxy S22 мало чем будет отличаться от предшественника (Изображение: LetsGoDigital)
Samsung начала массовое производство флагманских смартфонов серии Galaxy S22. За счет столь раннего производственного цикла аппараты должны появиться в продаже уже к январю-февралю 2022 года
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android Galaxy S смартфоны и всё, что связано с ними
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По информации ресурса WinFuture, Samsung уже начала массовое производство будущих флагманов серии Galaxy S22. Автор статьи также отметил в своем Twitter, что компания также начала наращивать производство компонентов для указанных моделей, которыми, если ничего не изменится, будут Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra.

Samsung пока не анонсировала дату следующего мероприятия Galaxy Unpacked, ведь в этом году таких было сразу несколько: мир увидел не только новые смартфоны, но также умные часы и даже ноутбуки от корейского производителя. Популярные информаторы, такие как Джон Проссер (Jon Prosser), утверждают, что Samsung откроет продажи серии Galaxy S22 в начале февраля, в то время как Galaxy S21 FE появится уже в январе.

Обычно со старта массового производства проходит 3-4 месяца, прежде чем Samsung начинает продавать новинки.

Источник(и)

WinFuture, @rquandt, LetsGoDigital

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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 4388 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2038 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Alex Alderson, 2021-11- 3 (Update: 2021-11- 3)

 