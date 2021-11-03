Samsung начала массовое производство Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra
По информации ресурса WinFuture, Samsung уже начала массовое производство будущих флагманов серии Galaxy S22. Автор статьи также отметил в своем Twitter, что компания также начала наращивать производство компонентов для указанных моделей, которыми, если ничего не изменится, будут Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra.
Samsung пока не анонсировала дату следующего мероприятия Galaxy Unpacked, ведь в этом году таких было сразу несколько: мир увидел не только новые смартфоны, но также умные часы и даже ноутбуки от корейского производителя. Популярные информаторы, такие как Джон Проссер (Jon Prosser), утверждают, что Samsung откроет продажи серии Galaxy S22 в начале февраля, в то время как Galaxy S21 FE появится уже в январе.
Обычно со старта массового производства проходит 3-4 месяца, прежде чем Samsung начинает продавать новинки.