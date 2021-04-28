Samsung работает над 200-МП фотосенсором, первым его получит смартфон Xiaomi

Грядущий флагман Xiaomi 2022 года - предположительно Mi 12 - может стать первым в мире смартфоном с 200-мегапиксельной камерой. Прямо сейчас Samsung работает над сенсором размером в 1 дюйм, который будет представлен в сентябре текущего года - может быть речь идет как раз о нем?

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К настоящем моменту даже бюджетники Realme и Redmi получили 108-МП камеры с фотосенсорами от Samsung, а значит корейскому производителю пора двигаться дальше. Ранее по Интернету уже ходили слухи о том, что Samsung занимается разработкой нового 200-МП фотосенсора, но тогда предполагалось, что он дебютирует в Mi 11 Pro/Ultra, чего, к сожалению, не произошло. Тем не менее, судя по новым утечкам, слухи оказались недалеки от истины - 200-МП сенсор действительно впервые появится в смартфоне от Xiaomi, но речь идет о модели следующего года.

Известный по многочисленным сливам данных аккаунт Digital Chat Station в китайской соцсети Weibo сообщил, что Xiaomi и Samsung совместно разрабатывают первый в мире смартфон с камерой на 200 МП. Пока что никаких подробностей о ней неизвестно кроме того, что физические размеры фотосенсора будут составлять целый 1 дюйм. Пj меркам смартфонов этот сенсор будет просто огромным.

На самом деле, такое сотрудничество нам представляется вполне реальным, ведь уже на протяжении некоторого времени смартфоны Xiaomi первыми получают новые сенсоры от Samsung - вспомним тот же ISOCELL HMX, впервые появившийся в Xiaomi Mi 10. Если ориентироваться на предыдущий подобный релиз, то 200-МП фотосенсор от Samsung может быть представлен уже в сентябре текущего года. Что интересно, примерно в это же самое время ожидается выход Xiaomi Mi Mix 4, а значит новый ISOCELL мы вполне сможем увидеть в действии уже в этом году.