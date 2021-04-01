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Новый Xiaomi Mi Notebook Pro 15 пополнил растущий список ноутбуков с OLED

Разрешение этой матрицы OLED составляет 3456x2160. Есть дискретная видеокарта, GeForce MX450, что делает ноутбук пригодным для лёгкого гейминга
Alex Alderson, 🇺🇸 🇵🇹 ...
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Mi Notebook Pro 15 будет использовать четырёхъядерный процессор Intel Core i5-11300H либо i7-11370H. Видеокарта Nvidia GeForce MX450, увы, ставится не во все конфигурации, но в паре с ней 60-герцевый экран OLED будет весьма пригоден для фильмов и игр [минимальные настройки качества в родном разрешении, 3456 на 2160, либо средние в 1600 на 900]. Называемая яркость экрана: До 400 кандел на метр квадратный.

Оперативной памяти будет 16 гигабайт, её тип: DDR4-3200. На накопителе класса NVMe должно быть 512 ГБ. Называемый вес равен 1.8 килограмма при размерах 348.4 на 237.5 на 15.9 миллиметра.

Стоимость в КНР будет начинаться с 6499 юаней или примерно тысячи долларов [за комплектацию без MX450 - ?]. Товарищи, перепродающие ноутбуки на Aliexpress и подобных площадках, наверняка возьмут дороже. Появится ли этот Mi Notebook в официальных торговых сетях России или вообще любой страны, кроме КНР, пока не ясно.

(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)

Источник(и)

Xiaomi (1, 2)

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Alex Alderson, 2021-04- 1 (Update: 2021-04- 2)
Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj - 3312 articles published on Notebookcheck since 2018
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1932 articles published on Notebookcheck since 2005
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 