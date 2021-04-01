Новый Xiaomi Mi Notebook Pro 15 пополнил растущий список ноутбуков с OLED

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Mi Notebook Pro 15 будет использовать четырёхъядерный процессор Intel Core i5-11300H либо i7-11370H. Видеокарта Nvidia GeForce MX450, увы, ставится не во все конфигурации, но в паре с ней 60-герцевый экран OLED будет весьма пригоден для фильмов и игр [минимальные настройки качества в родном разрешении, 3456 на 2160, либо средние в 1600 на 900]. Называемая яркость экрана: До 400 кандел на метр квадратный.

Оперативной памяти будет 16 гигабайт, её тип: DDR4-3200. На накопителе класса NVMe должно быть 512 ГБ. Называемый вес равен 1.8 килограмма при размерах 348.4 на 237.5 на 15.9 миллиметра.

Стоимость в КНР будет начинаться с 6499 юаней или примерно тысячи долларов [за комплектацию без MX450 - ?]. Товарищи, перепродающие ноутбуки на Aliexpress и подобных площадках, наверняка возьмут дороже. Появится ли этот Mi Notebook в официальных торговых сетях России или вообще любой страны, кроме КНР, пока не ясно.