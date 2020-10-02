Очередной ноутбук с OLED сделали в HP. Это матрица 13.5" в формате 3:2

Конвертируемый HP Spectre x360 14 будет средним по размеру между x360 13 и x360 15, но ближе к первому. Разрешение экрана составит 3000 на 2000 пикселей, аппаратной платформой выступит Intel Tiger Lake

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Spectre, одни из наиболее престижных ноутбуков в ассортименте Hewlett Packard, в ближайшие недели перейдут на процессоры Intel одиннадцатого поколения - как и конкуренты, близкие по чину. Но, помимо новых процессоров, в стане Spectre x360 ожидается ещё появление нового члена семейства. Spectre x360 14, несмотря на цифру 14 в названии, будет использовать экран с диагональю 13.5 дюйма [34.3 см] и общий стиль предшествующих Spectre. Отличаться будут пропорции корпуса, следуя за сменой соотношения экрана от 16:9 к 3:2. Корпус станет более глубоким и менее широким. Для работы и других серьёзных дел 3:2, предположительно, подходит удачнее, нежели широкоформатные соотношения.

Spectre x360 14 будет отвечать всем требованиям платформы Intel Evo. Он обеспечит от 9 часов автономной работы, будет просыпаться ото сна за секунду, совместим с Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6.

Новый Spectre собирается покуситься на рыночную долю 13.4-дюймового Dell XPS 13 7390 2-in-1 и 13.5-дюймового Microsoft Surface Laptop 3. Современный экран позволит ему привлечь внимание создателей цифрового материала - ведь конкуренты с матрицами IPS, в отличие от него, не способны обеспечить практически полное отображение спектров P3 и AdobeRGB.

Уже существующие 13-дюймовые Spectre x360 13 с экранами OLED 16:9 [матрица Samsung 13.3" 3840x2160] из продажи пока не исчезнут. Их обновят до 11 поколения процессоров Intel, плюс должна появиться конфигурация на десятом поколении, но со встроенным модемом 5G.

В США продажи Spectre x360 14 должны начаться в октябре как через сайт HP, так и через крупные торговые сети. Базовая конфигурация обойдётся в $1200.

Технические характеристики: