Intel Iris Xe G7 - не полный провал, но драйвера требуют улучшений, как и поддержка со стороны геймдевов

Большое преимущество продукции Nvidia, на фоне Intel и AMD - это оптимизация и драйвера. Видеопроцессор Iris Xe G7 по мощи сравним с GeForce MX, но реальное качество игрового процесса очень и очень отстаёт

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Launch , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , Opinion / Kommentar , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Уже через пару недель в магазинах проявятся ноутбуки с процессорами Intel семейства Tiger Lake. Такие уже подготовили все устоявшиеся производители - Dell, HP, Lenovo, Asus и не только. Одиннадцатое поколение процессоров приходит на смену десятому, Ice Lake, и основным плюсом новинок декларируются более производительные встроенные видеопроцессоры. Испытания, проведённые нами на предпродажной технике, подтверждают заявления Intel - так, различные тесты семейства 3DMark говорят о 70-90 процентном превосходстве Iris Xe G7 над уходящим Iris Plus G7.

Но в 3DMark играют далеко не все. Мы ухватились за шанс провести реальные игровые тесты на ноутбуке с Iris Xe G7 и опечалились - многие игры работают бажно и неохотно. Версия драйвера, установленная на момент тестирования (v27.20.100.8439), наверняка ещё не отлажена как следует под возможности обновлённой архитектуры. Но ведь эти ноутбуки уже едут в реальные магазины к реальному покупателю - и мы надеялись на менее сырые результаты, как будут надеяться и люди, оформляющие заказ.

Вот в каких играх нам встретились проблемы:

Division 2 : Текстуры вблизи героя без причины темнеют или вообще не отображаются, как следует.

: Текстуры вблизи героя без причины темнеют или вообще не отображаются, как следует. Doom Eternal : Некоторые текстуры отображаются в неправильном цвете, за счёт чего отдельные объекты мерцают и рябят.

: Некоторые текстуры отображаются в неправильном цвете, за счёт чего отдельные объекты мерцают и рябят. Shadow of the Tomb Raider : При некоторых установках качества картинки игра вылетает при загрузке сохранения. Нормально всё работает только на самых минимальных настройках.

: При некоторых установках качества картинки игра вылетает при загрузке сохранения. Нормально всё работает только на самых минимальных настройках. Horizon Zero Dawn : Игра вылетает вскоре после запуска. Death Stranding на том же движке Decima работает без проблем!

: Игра вылетает вскоре после запуска. на том же движке Decima работает без проблем! Hunt Showdown : Вылетает при некоторых установках качества, для достижения стабильности придётся скрутить всё на минимум.

: Вылетает при некоторых установках качества, для достижения стабильности придётся скрутить всё на минимум. Apex Legends: Первые минуты работы игры наблюдается очень низкая частота кадров, не больше десяти за секунду.

Формально Iris Xe G7 дают ту же производительность, что GeForce MX250 или даже MX350. Но толк из этой вычислительной мощи можно извлечь, только если взаимодействие между железом, драйвером и игрой отлажено до безупречности. За ближайшие недели разработчикам Intel придётся очень потрудиться, чтобы со своей стороны наладить это взаимодействие по максимуму, иначе покупатели новых ноутбуков, поверившие в радикально улучшенную игровую производительность, будут жёстко разочарованы. В данный момент можем отметить, что в Intel знают про проблемы в Doom Eternal и к появлению первого ноутбука с Tiger Lake в массовой рознице решение будет найдено.