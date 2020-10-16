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Утечка с изображением процессора Intel Alder Lake-S позволила оценить размеры грядущего сокета LGA1700

Чем больше ядер, тем больше процессор (Изображение: Videocardz)
Чем больше ядер, тем больше процессор (Изображение: Videocardz)
У процессоров Intel Alder Lake-S будет на 6 ядер больше, чем у текущих Comet Lake-S, потому площадь подложки, как и самого кристалла, увеличилась. Для будущих процессоров также будет использоваться новый сокет, а значит если вы тоже захотите перейти на 10 нанометров, придется покупать новую материнскую плату.
Bogdan Solca,
компьютеры Comet Lake Lakefield Rocket Lake AMD Zen 3 (Vermeer)

Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 уже на пути к первым покупателям и если команда красных на презентации не соврала, то доминированию Intel в сегменте ПК-гейминга пришел конец. Правда, в Intel, похоже, не особо взволнованы этим фактом - пока-что по распространенности на рынке у компании есть превосходство, хотя по последним оценкам соотношение количества сборок на основе процессоров конкурентов должно достичь 50/50% к 2022 году (если AMD и дальше будет стараться). Переход с 14- на 10-нм техпроцесс явно дается Intel с трудом, особенно в свете имплементации новой архитектуры с "большими" и "малыми" ядрами, на манер ARM. Хотя на деле, скорее всего, Intel просто не удалось интегрировать только "большие" ядра в чип с ~125-Вт TDP, потому и было принято решение перейти на гибридную архитектуру. В итоге, при переходе на новые 10-нм настольные процессоры придется использовать новый сокет, который получил название LGA1700. Вполне ясно, что он больше текущего LGA1200, но насколько? Совсем недавно на ресурсе Videocardz появилось фото инженерного образца процессора Alder Lake-S, по которому можно оценить различие в размерах с текущими Comet Lake-S.

Как видно на снимке, подложка Alder Lake-S всего на 7.5 мм больше в высоту, чем у Comet Lake-S, но и этого оказалось достаточно, чтобы вместить 500 дополнительных контактных площадок. Заметно также, что сами площадки стали меньше, а схема разводки компонентов по центру изменилась.

В целом, появление инженерных образцов сейчас можно считать довольно неожиданным событием, ведь Intel планирует выпустить Alder Lake-S только во второй половине 2021 года (скорее всего в четвертом квартале, по данным Videocardz). Кроме того, следующими к выпуску планируются Rocket Lake-S, которые также получат гибридную архитектуру (но всего 8 ядер) -  многими аналитиками они рассматриваются как заранее проигрышный вариант на фоне выхода AMD Zen 3. Отставание по количеству ядер от конкурентов удастся решить только к выходу Alder Lake-S (до 16 ядер - 8 больших + 8 малых), но и тут могут быть проблемы, ведь малые ядра не поддерживают Hyperthreading. Ожидается, что сокет LGA1700 будет актуальным на протяжении 3 лет, в то время как текущий LGA1200, что был представлен вместе с Comet Lake в 2020, по идее устареет уже в следующем году.

Похоже, в Intel делают ставку на то, что успеют представить процессоры с поддержкой DDR5 и PCIe 5 раньше AMD. Кроме того, ожидается что показатель IPC (количество исполняемых инструкций на один такт) у Alder Lake-S будет выше, чем у Zen 3. Тем не менее, AMD к тому времени уже вполне может выпустить процессор с архитектурой Zen 4, вновь оставив Intel позади.

Сравнение размеров: Comet Lake-S и Alder Lake-S (Изображение: Videocardz)
Сравнение размеров: Comet Lake-S и Alder Lake-S (Изображение: Videocardz)

Источник(и)

Videocardz

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Bogdan Solca, 2020-10-16 (Update: 2020-10-16)
Bogdan Solca
Editor of the original article: Bogdan Solca - News Editor

 