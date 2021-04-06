LG официально прекращает выпуск смартфонов

Компания LG Electronics официально закрывает свое мобильное подразделение - дата окончательного прекращения существования назначена на 31 июля. Имеющиеся ныне на полках магазинов смартфоны производителя будут распроданы, а проблем с программной поддержкой текущих моделей, как обещают в LG, не будет

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Слухи о возможном закрытии мобильного подразделения LG подтвердились - компания официально заявила о своих планах в пресс релизе. Столь неприятное решение руководству компании пришлось принять ввиду растущих убытков, плохих продаж и, судя по отчету, отсутствии своего покупателя у бренда. В итоге, работа мобильного подразделения официально завершится 31 июля 2021 года.

В LG обещают продолжить предоставлять программную поддержку для существующих линеек смартфонов, но недолго. В принципе, даже в свои лучшие времена компания мягко говоря не отличалась расторопностью в выпуске свежих прошивок, так что на многое надеяться не стоит. Тем не менее, в LG утверждают, что обновят до Android 11 текущие модели ранее планируемой даты. Некоторые модели - речь скорее всего о нескольких флагманах - получат даже Android 12.

Находящиеся на полках магазинов смартфоны бренда будут доступны до тех пор, пока не будут распроданы все остатки. Жаль, но на этом этапе можно сделать неутешительный вывод: мы с вами никогда не увидим гибкий смартфон от LG, который, судя по слухам, был в разработке.

Как бы там ни было, шансы на возвращение LG в бизнес по выпуску смартфонов в будущем - в стиле Motorola/Nokia - вполне вероятны. Хотя последние модели производителя публика принимала довольно прохладно, такие популярные в свое время аппараты, как LG G4 и LG G5 показывают, что LG умеет делать хорошие смартфоны. Ну а в текущем положении вещей закрытие мобильного подразделения поможет компании перебросить больше времени и усилий на свои популярные продукты - телевизоры, мониторы и бытовую технику.