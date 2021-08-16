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OLED мониторы LG поступили в продажу

Новый OLED монитор от LG (Изображение: LG)
Новый OLED монитор от LG (Изображение: LG)
Новые мониторы LG UltraFine OLED появились в каталоге популярного в США ритейлера B&H Photo. Пока что в продаже только баснословно дорогой 31.5-дюймовый LG UltraFine 32EP950-B, а его 27-дюймовый собрат 27EP950-B будет доступен в ноябре
Daniel R Deakin, 🇺🇸 🇮🇹 ...
монитор PC и всё связанное с ним игры и всё связанное с ними
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На страницах популярного в США магазина B&H Photo появились 4K OLED мониторы LG UltraFine 32EP950-B (31.5 дюйма) и 27EP950-B (27 дюймов). Купить пока-что можно только старшую модель, тогда как младшая появится в продаже не ранее 11 ноября.

Появление качественных мониторов с OLED матрицей высокого разрешения является отличной новостью для всех, кто ждал массового распространения данной технологии, но стоимость 32.5-дюймового LG UltraFine OLED быстро спустит с небес на землю любого покупателя - целых $3999.00 ($3999.99 на сайте LG). Младшая 27-юймовая модель совсем немного дешевле - $2999. В принципе никто и не ждал, что цены на первые широко доступные OLED мониторы высокого качества будут низкими, но все же для подавляющего количества пользователей такая цена даже не столько неподъемная, сколько неаргументированная. Иными словами, мало кто захочет отстегивать столь серьезную сумму за монитор около 30-дюймовой диагонали, когда LG сама же продает 4K OLED телевизоры со 120-Гц матрицами за половину (или даже четверть) этой стоимости.

Тем не менее, в LG уверены, что предлагают отличные характеристики с учетом цены. Так UltraFine 32EP950-B получил матрицу с соотношением 16:9 разрешением 4K UHD, частотой обновления 60 Гц и контрастностью 1000000:1. Дисплей также соответствует требованиям стандарта HDR10, имеет заявленное время отклика от серого к серому в 1 мс и на 99% охватывает цветовые пространства AdobeRGB и DCI-P3 (на странице магазина B&H указаны 96%). Производитель также гарантирует идеальную цветопередачу, чего и следовало бы ожидать от столь дорого монитора.

Источник(и)

B&H Photo (1/2), LG

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Daniel R Deakin
Автор исходного текста: Daniel R Deakin - Выпускающий новостной редактор - 2365 статей на Notebookcheck c 2012 года
В восьмидесятые мне подарили Atari 800XL, с тех пор меня и интересует электроника. Обожаю писать про технологические прорывы, захватывающие воображение слухи и информацию от инсайдеров. Обладаю дипломом по направлению международных отношений и стратегических исследований, считаю главным в своей жизни семью, чтение, написание статей и путешествия. Работаю сотрудником Notebookcheck с 2012 года.
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Daniel R Deakin, 2021-08-16 (Update: 2021-08-16)

 