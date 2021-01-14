UltraFine OLED Pro 32EP950 ориентирован на профессиональное, не геймерское применение (его частота обновления ограничена 60 герцами). Он обеспечивает разрешение 3840x2160 точек, и матрица для него, по всей видимости, произведена отнюдь не самой LG

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё связанное с ним , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё связанное с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё связанное с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Итак, UltraFine OLED Pro 32EP950! Демо-ролик открывается кадрами использования в паре с macOS. Из этого можно сделать два очевидных вывода, этот монитор ориентирован на профессиональную работу с фото и видео и ещё он заточен на прямую конкуренцию с дорогим Apple Pro Display XDR.

При диагонали 31.5 дюйма этот дисплей обеспечивает разрешение Ultra HD, оно же 3840x2160. Все плюсы технологии OLED включены в комплект поставки - это практически полное покрытие спектров AdobeRGB и DCI-P3, огромная контрастность (совершенно не достижимая для дисплеев TN и IPS), совместимость с несколькими стандартами HDR, время отклика менее 1 мсек.

Видеосигнал предполагается получать через HDMI и DP. По информации источников, матрицу для 32EP950 будет производить японская корпорация J-OLED. [Но, скорее всего, всё равно в Китае.] LG располагает собственными заводами по производству матриц OLED, но их основная ниша - это матрицы телевизионного размера.

Информации про цену и дату начала продаж нет. Здравый смысл подсказывает, что розничная цена вряд ли будет меньше 1000 долларов США - скорее всего, она будет близкой к цене монитора Apple Pro Display XDR, а это несколько тысяч долларов, или, в российских рублях, несколько сотен тысяч рублей.

Хочу купить монитор с матрицей OLED прямо сейчас! Какие есть варианты?

Asus продаёт 21-дюймовый портативный монитор за довольно крупные деньги. Если судить по отзывам из американской торговой площадки Amazon, его качество картинки не соответствует стоимости. Ещё Alienware продаёт 55-дюймовый монитор, вероятно, построенный на телевизионной OLED-матрице LG. Такой размер выглядит.... чрезмерно для большинства сценариев использования. Ещё мы не так давно получали на обзор портативный 15-дюймовый монитор, но он пока не доступен в продаже и при тестировании выявились проблемы. И на этом короткий список, похоже, заканчивается. По крайней мере, автор этих строк не припоминает других вариантов, актуальных на 2020-2021 год. Если знаете, отпишите в комментариях - спасибо!