CES 2021 | LG приготовила OLED-конкурента для Apple Pro Display XDR
Итак, UltraFine OLED Pro 32EP950! Демо-ролик открывается кадрами использования в паре с macOS. Из этого можно сделать два очевидных вывода, этот монитор ориентирован на профессиональную работу с фото и видео и ещё он заточен на прямую конкуренцию с дорогим Apple Pro Display XDR.
При диагонали 31.5 дюйма этот дисплей обеспечивает разрешение Ultra HD, оно же 3840x2160. Все плюсы технологии OLED включены в комплект поставки - это практически полное покрытие спектров AdobeRGB и DCI-P3, огромная контрастность (совершенно не достижимая для дисплеев TN и IPS), совместимость с несколькими стандартами HDR, время отклика менее 1 мсек.
Видеосигнал предполагается получать через HDMI и DP. По информации источников, матрицу для 32EP950 будет производить японская корпорация J-OLED. [Но, скорее всего, всё равно в Китае.] LG располагает собственными заводами по производству матриц OLED, но их основная ниша - это матрицы телевизионного размера.
Информации про цену и дату начала продаж нет. Здравый смысл подсказывает, что розничная цена вряд ли будет меньше 1000 долларов США - скорее всего, она будет близкой к цене монитора Apple Pro Display XDR, а это несколько тысяч долларов, или, в российских рублях, несколько сотен тысяч рублей.
Хочу купить монитор с матрицей OLED прямо сейчас! Какие есть варианты?
Asus продаёт 21-дюймовый портативный монитор за довольно крупные деньги. Если судить по отзывам из американской торговой площадки Amazon, его качество картинки не соответствует стоимости. Ещё Alienware продаёт 55-дюймовый монитор, вероятно, построенный на телевизионной OLED-матрице LG. Такой размер выглядит.... чрезмерно для большинства сценариев использования. Ещё мы не так давно получали на обзор портативный 15-дюймовый монитор, но он пока не доступен в продаже и при тестировании выявились проблемы. И на этом короткий список, похоже, заканчивается. По крайней мере, автор этих строк не припоминает других вариантов, актуальных на 2020-2021 год. Если знаете, отпишите в комментариях - спасибо!