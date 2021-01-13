CES 2021 | Обновлённые Acer Nitro 5: Теперь с процессорами Ryzen 5000 и видеокартами NVIDIA RTX 3000
А теперь - немного любви для обновлённых Nitro 5! Они будут предлагаться в 15-дюймовом и 17-дюймовом корпусе и получили некоторое повышение статуса, если сравнивать с прошлогодними итерациями. Это видно по уровню предлагаемых компонентов, в самых дорогих сборках можно будет встретить заветный восьмиядерный AMD Ryzen 9 5900HX и мобильную RTX 3080 [возможно, в энергосберегающем издании Max-Q]. В недорогих конфигурациях, вероятно, будут устанавливаться видеокарты Nvidia GTX. Далее, для новинок предлагаются несколько вариантов экрана с частотой обновления до 360 герц [похоже, все матовые и произведены по технологии IPS], основным системным накопителем выступит SSD на протоколе NVMe и вместительностью до 2 ТБ, и ещё внутри корпуса будет площадка для 2.5-дюймового жёсткого диска. Объём поставленной на заводе оперативной памяти: До 32 ГБ. Скорее всего, RAM будет устанавливаться в площадки SO-DIMM, а не распаиваться, но точно мы узнаем только в день собственноручного тестирования.
Поклонникам Acer придётся ждать прихода этих новых ноутбуков до апреля-мая 2021 года. Стартовая цена для модели с дисплеем 15.6 дюйма равна, для Евросоюза, 899 евро. Это около 80 тысяч российских рублей по актуальному сейчас курсу обмена.
Источник(и)
Пресс-релиз Acer