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L enovo представила второе поколение своих ThinkBook P. От рядового бизнес-ноутбука из 2020 года они отличаются камерами разрешением Full HD, автоматической активацией подсветки клавиатуры на основе показаний датчика освещённости и более современной аппаратной платформой. Похоже, внутри обоих ноутбуков будут использоваться 45-ваттовые процессоры Ryzen 5000.

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Обидно, что в Lenovo не хотят отказываться от сочетания серого корпуса и серой клавиатуры. Обидно и то, что разрешение веб-камеры, а также наличие аппаратной закрывашки для неё (ThinkShutter) и ИК-сенсоров снятия черт лица могут меняться в зависимости от конфигурации, эти мелочи не сделаны стандартными. Но сканер пальца, встроенный в кнопку питания, должен быть во всех сборках. Как 14-дюймовая, так и 16-дюймовая новинка могут нести в себе до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 [возможно, не распаяна и можно будет заменить в будущем], а объём накопителя SSD может достигать 1 ТБ. В младшей модели установлен картридер micro-SD, а 16-дюймовая совместима уже с полноразмерными картами SD.

Большой плюс младшего, 14-дюймового ноутбука - это возможность заказа конфигурации с экраном OLED (2880x1800, 400 кандел на метр квадратный). Но в недорогих сборках будет устанавливаться матрица IPS с меньшей яркостью, меньшим разрешением и меньшим цветовым охватом - 100% от sRGB без полного отображения AdobeRGB и P3.

Старшая модель, 16p, весит больше младшей (2 килограмма). Она заманивает покупателя дискретными видеокартами Nvidia GeForce RTX 3000, но матрицы OLED здесь уже не предлагается, исключительно IPS.

Как новый 14p, так и новый 16p должны появиться в продаже до конца марта. Цены простейших конфигураций для североамериканского региона - $849 и $1299, соответственно. Это 62 и 96 тысяч российских рублей по курсу, актуальному на день написания статьи.