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CES 2021 | В новых игровых Legion 7 нет матриц OLED, но есть множество портов USB

Эти ноутбуки станут одними из самых дорогих в текущем ассортименте компании
Alex Alderson, 🇺🇸
Windows видеокарты GeForce игры и всё связанное с ними ноутбуки
(Изображение: Lenovo)
(Изображение: Lenovo)
(Изображение: Lenovo)
(Изображение: Lenovo)
(Изображение: Lenovo)
(Изображение: Lenovo)
(Изображение: Lenovo)
(Изображение: Lenovo)
(Изображение: Lenovo)

Среди огромного множества ноутбуков, анонсированных в дни проведения CES 2021, есть и Legion 7 16. Эти ноутбуки в формате 16:10 должны попасть в продажу в марте, цена даже начальных конфигураций будет летать в области 2000 евро. Legion 7 - это топовый уровень в текущей иерархии игровых моделей Lenovo, и, по всей видимости, эти модели будут поставляться исключительно с процессорами AMD Ryzen 7 и AMD Ryzen 9 пятитысячной серии без более доступных вариантов. Видеокарты? GeForce RTX 3070 и RTX 3080, скорее всего, в полноценной (Max-P) вариации. Возможно и существование конфигураций с RTX 3060, на данный момент полной информации про это нет.

Новые Legion 7 обеспечат серьёзное разнообразие встроенных портов. Основная их часть размещена с оборотной части корпуса. Цвет корпуса предлагается ровно один, тёмно-серый, что понравится не всем.

Характеристики (Изображение: Lenovo)
Характеристики (Изображение: Lenovo)

Источник(и)

Lenovo

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 01 > В новых игровых Legion 7 нет матриц OLED, но есть множество портов USB
Alex Alderson, 2021-01-13 (Update: 2021-01-15)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 