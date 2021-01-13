CES 2021 | В новых игровых Legion 7 нет матриц OLED, но есть множество портов USB
Среди огромного множества ноутбуков, анонсированных в дни проведения CES 2021, есть и Legion 7 16. Эти ноутбуки в формате 16:10 должны попасть в продажу в марте, цена даже начальных конфигураций будет летать в области 2000 евро. Legion 7 - это топовый уровень в текущей иерархии игровых моделей Lenovo, и, по всей видимости, эти модели будут поставляться исключительно с процессорами AMD Ryzen 7 и AMD Ryzen 9 пятитысячной серии без более доступных вариантов. Видеокарты? GeForce RTX 3070 и RTX 3080, скорее всего, в полноценной (Max-P) вариации. Возможно и существование конфигураций с RTX 3060, на данный момент полной информации про это нет.
Новые Legion 7 обеспечат серьёзное разнообразие встроенных портов. Основная их часть размещена с оборотной части корпуса. Цвет корпуса предлагается ровно один, тёмно-серый, что понравится не всем.
Источник(и)
Lenovo