AMD официально представила мобильные процессоры Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3 Cezanne. Несколько моделей из линейки поддерживают разгон и имеют настраиваемый TDP выше 45 Вт - такие процессоры имеют приставку HX в названии. Кроме того, в состав линейки вошли модели серий H и HS, а также энергоэффективные модели U-серии со странными названиями, архитектурой Zen 2 (с кодовым именем Lucienne) и поддержкой SMT.

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Ура, мобильные процессоры AMD Ryzen 5000, о которых ходили слухи на протяжении последних месяцев, наконец представлены официально. На выставке CES 2021 компания AMD представила сразу несколько серий, входящих в линейку Ryzen 5000: энергоэффективные чипы U-серии для компактных и мобильных устройств, а также чипы серий H, HS и HX, что предназначены для высокопроизводительных игровых ноутбуков и моделей, адресованных разработчикам цифрового контента.

На данный момент AMD успела лишь рассказать некоторые подробности о сериях процессоров Ryzen 5000, но более подробно о используемых в них технологиях и самой архитектуре будет рассказано чуть позже.

Самым старшим процессором в линейке является Ryzen 9 5980HX - согласно AMD, серия HX разработана для ноутбуков "элитного класса" производительности, в то время как чипы серии HS подходят для игровых моделей с ограниченным TDP.

Всего в серии HX пока-что только 2 процессора: Ryzen 9 5980HX и Ryzen 9 5900HX. Оба они имеют 8 физических ядер, способных обрабатывать 16 потоков одновременно, а TDP их указан как "более 45 Вт", что говорит о поддержке разгона. По информации AMD, старший Ryzen 9 5980HX примерно на 23% превосходит Ryzen 9 4900H в однопоточном тесте Cinebench R20 и на 17% в многопоточном.

В серию HS пошли 4 процессора с заблокированным на 35 Вт TDP, а представители H-серии (Ryzen 7 5800H и Ryzen 6 5600H) имеют TDP 45 Вт.

AMD также рассказала об обновленных энергоэффективных чипах U-серии, которую теперь возглавляет Ryzen 7 5800U. То есть, как мы и сообщали ранее, в линейку Ryzen 5000 по факту вошли процессоры на двух архитектурах: Zen 2 (Lucienne) и Zen 3 (Cezanne). Процессоры с архитектурой Zen 2 по факту представляют собой обновленные Renoir с поддержкой SMT. Как бы там ни было, высокопроизводительные серии H, HS и HX основаны на новой архитектуре Zen 3.

Старший процессор U-серии - Ryzen 7 5800U - обеспечивает прирост на 16% в многопоточном тесте Cinebench R20 и 3DMark Physics над Ryzen 7 4800U (на 14% в однопоточном).

По данным AMD, ноутбуки смогут работать до 17.5 часов на одном заряде батареи при обычном использовании и 21 час при непрерывном воспроизведении видео. Данные показатели были получены после тестирования MobileMark 2018 и воспроизведения 1080p видео на референсном ноутбуке со включенным Wi-Fi, выключенным Bluetooth и батареей на 53 Вт⋅ч.

Чуть позже AMD представит линейку Ryzen Pro 5000 для корпоративных пользователей.

Под конец презентации компания поведала о выходе более 150 потребительских ноутбуков от Asus, HP и Lenovo (Dell не упоминали) на основе процессоров Ryzen 5000 в 2021 году - с нетерпением ждем их в нашей тестовой лаборатории!