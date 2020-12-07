Мощные игровые ноутбуки на AMD уже близко: в Сеть попали данные о моделях Asus Zephyrus с процессорами Ryzen 9 и видеокартами Nvidia RTX 3000/Quadro RTX 3000

В Интернете появились данные о характеристиках нескольких ноутбуков Asus ROG Zephyrus на базе AMD Ryzen 9 5900HS и 5900HX. Пока что точных данных о новых мобильных Ryzen нет, но упомянутый 5900HX вполне может оказаться разблокированным вариантом 5900H. Также в грядущих ноутбуках будут использоваться видеокарты Nvidia RTX 30 Ampere, включая неанонсированные RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 Max-Q, а также профессиональная Quadro RTX 3000.

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Еще осенью стало известно, что мобильные процессоры AMD Zen 3 с кодовым именем Cezanne и их собратья Zen 2 с кодовым именем Lucienne будут анонсированы на CES 2021 в январе. Новое поколение мобильных процессоров AMD, по слухам, действительно будет включать в себя чипы на разных архитектурах и до недавних пор не было абсолютно никаких утечек о грядущих ноутбуках на их основе, чтобы можно было подтвердить или опровергнуть имеющуюся информацию. Тем не менее, благодаря последней утечке мы все же можем говорить сразу о нескольких моделях, которые помимо процессоров AMD получат еще и видеокарты Nvidia RTX Ampere (также официально неанонсированы).

На этот раз в Сети оказались характеристики ноутбуков Asus ROG Zephyrus на базе Ryzen 5000 Zen 3 и Nvidia RTX 30 Ampere. На момент обнаружения утечки, на сайте pinnacle.co.za были страницы с такими моделями:

Ryzen 9 5900HX, 32 ГБ RAM, 2x 512 ГБ SSD, NVIDIA RTX 3070 8 ГБ

Ryzen 9 5900HS, 16 ГБ RAM, 1 ТБ SSD, NVIDIA RTX 3060 Max-Q

RAM, 1 ТБ SSD, NVIDIA RTX 3060 Max-Q Ryzen 9 5900HX, 32 ГБ RAM, 1 ТБ SSD, NVIDIA RTX 3080

RAM, 1 SSD, NVIDIA RTX 3080 Ryzen 9 4th gen, 16 ГБ RAM, 1 ТБ SSD, RTX 2060

RAM, 1 SSD, RTX 2060 Ryzen 7 4th gen, 16 ГБ RAM, 1 ТБ SSD, Quadro RTX 3000

Других данных о новых ноутбуках, в том числе точного названия моделей, пока нет. Больше информации о таких моделях мы узнаем ближе к выставке CES 2021. Пока что можно предположить, что процессоры с приставкой HX в названии будут являться 45-Вт чипами с разблокированным разгоном, который будет недоступен на 35-Вт моделях с приставкой HS в названии. Кроме того, среди видеокарт, как видим, упоминается Quadro RTX 3000, а значит в Asus собираются представить не только игровые, но и профессиональные ноутбуки.

Судя по всему, в следующем году мы увидим множество действительно мощных ноутбуков на процессорах AMD с отличными игровыми видеокартами от Nvidia и самой AMD. Для потребителей это хороший знак, ведь в 2020 году ноутбуки на чипах AMD Renoir H-серии ограничивались Nvidia RTX 2060 (в максимальной конфигурации), из-за чего хардкорные геймеры и энтузиасты вынуждены были брать модели на Intel Comet Lake-H, что имели более мощные видеокарты Nvidia.