Самый тонкий игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 7 теперь доступен с процессорами AMD Ryzen 4000H
Lenovo добавила конфигурации на AMD Ryzen 4000H для тонкого игрового ноутбука Legion Slim 7. Помимо мощных Ryzen, новые версии также могут похвастаться наличием Nvidia RTX 2060 Max-Q - по утверждениям самой Lenovo, 15-дюймовые модели являются самыми тонкими в игровом классе (с видеокартами Nvidia RTX).
Покупатели теперь могут заполучить Legion Slim 7 в конфигурации с Ryzen 5 4600H, Ryzen 7 4800H или Ryzen 9 4900H. Также в комплектацию входит до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и NVMe SSD объемом до 2 ТБ. Помимо RTX 2060 Max-Q, покупателям также доступны GTX 1660 Ti Max-Q и GTX 1650 Ti на выбор. В качестве дисплея может использоваться 144-Гц FHD панель со 100% охватом sRGB или 4K IPS панель с поддержкой HDR (Dolby Vision) и яркостью 500 нит (60 Гц и 100% охват Adobe RGB).
Чтобы сделать этот ноутбук самым легким среди игровых моделей 15-дюймового формата, Lenovo использует авиационный алюминий в качестве материала корпуса: толщину удалось снизить до 1.8 см, а вес - до 1.85 кг. Дабы обеспечить надлежащее охлаждение, производитель использовал систему охлаждения Legion Coldfront 2.0, а длительное время работы призвана обеспечить батарея емкостью 71 Вт⋅ч (до 9.6 часов).
Среди других особенностей новинки значится встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев, клавиатура TrueStrike с механическими переключателями и подсветкой, HD веб-камера со шторкой, стереодинамики Dolby Atmos мощность 2 Вт и беспроводной адаптер от Killer с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Набор портов включает в себя два USB Type-C 3.1 Gen 2 (совместимы с DisplayPort), два USB Type-C 3.2 Gen 2, аудио разъем и картридер.
В продажу новые модели поступают уже в октябре по цене от $1369.99.