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Самый тонкий игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 7 теперь доступен с процессорами AMD Ryzen 4000H

Lenovo Legion Slim 7 теперь доступен с процессорами AMD Ryzen 4900H (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion Slim 7 теперь доступен с процессорами AMD Ryzen 4900H (Изображение: Lenovo)
Lenovo представила самый тонкий игровой ноутбук в мире с процессорами AMD Ryzen 4000H и видеокартами Nvidia RTX 2000. В список характеристик Legion Slim 7 войдут процессоры AMD плоть до Ryzen 4900H, до 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200, NVMe SSD емкостью до 2 ТБ, и видеокарты Nvidia до RTX 2060 Max-Q. Дополнительно пользователи могут выбрать дисплей: 144-Гц FHD или 60-Гц 4K HDR.
Bogdan Solca,
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Lenovo добавила конфигурации на AMD Ryzen 4000H для тонкого игрового ноутбука Legion Slim 7. Помимо мощных Ryzen, новые версии также могут похвастаться наличием Nvidia RTX 2060 Max-Q - по утверждениям самой Lenovo, 15-дюймовые модели являются самыми тонкими в игровом классе (с видеокартами Nvidia RTX).

Покупатели теперь могут заполучить Legion Slim 7 в конфигурации с Ryzen 5 4600H, Ryzen 7 4800H или Ryzen 9 4900H. Также в комплектацию входит до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и NVMe SSD объемом до 2 ТБ. Помимо RTX 2060 Max-Q, покупателям также доступны GTX 1660 Ti Max-Q и GTX 1650 Ti на выбор. В качестве дисплея может использоваться 144-Гц FHD панель со 100% охватом sRGB или 4K IPS панель с поддержкой HDR (Dolby Vision) и яркостью 500 нит (60 Гц и 100% охват Adobe RGB).

Чтобы сделать этот ноутбук самым легким среди игровых моделей 15-дюймового формата, Lenovo использует авиационный алюминий в качестве материала корпуса: толщину удалось снизить до 1.8 см, а вес - до 1.85 кг. Дабы обеспечить надлежащее охлаждение, производитель использовал систему охлаждения Legion Coldfront 2.0, а длительное время работы призвана обеспечить батарея емкостью 71 Вт⋅ч (до 9.6 часов).

Среди других особенностей новинки значится встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев, клавиатура TrueStrike с механическими переключателями и подсветкой, HD веб-камера со шторкой, стереодинамики Dolby Atmos мощность 2 Вт и беспроводной адаптер от Killer с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Набор портов включает в себя два USB Type-C 3.1 Gen 2 (совместимы с DisplayPort), два USB Type-C 3.2 Gen 2, аудио разъем и картридер.

В продажу новые модели поступают уже в октябре по цене от $1369.99.

(Изображение: Lenovo)
(Изображение: Lenovo)
(Изображение: Lenovo)
(Изображение: Lenovo)
(Изображение: Lenovo)
(Изображение: Lenovo)
(Изображение: Lenovo)
(Изображение: Lenovo)

Источник(и)

Пресс-релиз Lenovo

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Bogdan Solca, 2020-10-26 (Update: 2020-10-26)
Bogdan Solca
Editor of the original article: Bogdan Solca - News Editor

 