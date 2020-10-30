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AMD позиционирует видеокарту Radeon RX 6900 XT как убийцу Nvidia GeForce RTX 3090 за $999

Ограниченные партии RX 6900 XT появятся в продаже уже 8 декабря (Изображение: AMD)
Ограниченные партии RX 6900 XT появятся в продаже уже 8 декабря (Изображение: AMD)
AMD RX 6900 XT уже здесь и обещает подарить покупателям более высокую производительность, чем у Nvidia GeForce RTX 3090 при цене в $999. Самая мощная видеокарта AMD должна подоспеть на полки магазинов к началу декабря.
Alex Alderson,
AMD игры компьютеры

AMD представила новые видеокарты RDNA2: помимо довольно неплохих RX 6800 и RX 6800 XT, в линейку также вошла топовая RX 6900 XT, которая стала звездой этого шоу. Вполне закономерно, топовая представительница серии RX 6000 позиционируется в качестве противовеса лучшему предложению Nvidia - GeForce RTX 3090. Конечно, j производительности RX 6900 XT можно судить только по заявленным AMD цифрам, но выглядят они довольно хорошо - как и характеристики этой видеокарты.

Как и ожидалось, у RX 6900 XT имеется 80 вычислительных блоков (CU) и 16 ГБ видеопамяти GDDR6, а энергопотребление заявлено на уровне 300 Вт на пике. По этой причине для питания используются сразу два 8-контактных разъема, а минимальная рекомендуемая AMD мощность блока питания составляет 850 Вт. Дополнительно у RX 6900 XT имеется 80 блоков аппаратной трассировки лучей, 320 блоков наложения текстур и 128 конвейеров растровых операций, а также 5120 потоковых ядер и 256-разрядная шина памяти с пропускной способность до 512 ГБ/с. Частота графического процессора RX 6900 XT составляет 2015 МГц в игровом режиме и 2250 МГц при использовании автоматического разгона; видеокарта также имеет 128 МБ кэш-памяти Infinity Cache.

По словам AMD, RX 6900 XT будет обеспечивать уровень производительности RTX 3090 при цене в $999. Правда, судя по слайдам презентации, равную производительность видеокарта буде обеспечивать в режиме Rage Mode - по сути, новый вид автоматического разгона от AMD для архитектуры RDNA2. Кроме того, судя по всему AMD сравнивала производительность RX 6900 XT и RTX 3090 при выключенном сглаживании DLSS. В любом случае, окончательные выводы о сравнении этих видеокарт мы сможем делать только после появления их реальных тестов.

Появление RX 6900 XT в продаже ожидается 8 декабря в США. В отличие от RX 6800 и RX 6800 XT, топовая RX 6900 XT будет выпускаться только в референсном дизайне от самой AMD.

(Изображение: AMD)
(Изображение: AMD)

Источник(и)

AMD

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Alex Alderson, 2020-10-30 (Update: 2020-10-30)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 