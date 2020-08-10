AMD патентует гетерогенную процессорную архитектуру а-ля ARM big.LITTLE

Опубликованный пользователем @Underfox3 патент компании AMD говорит о том, что в компания всерьез задумались о разработке процессоров с компоновкой из "больших" и "малых" ядер, прямо как у ARM big.LITTLE.

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Пользователь Twitter под ником @Underfox3 обнаружил американский патент компании AMD в котором описывается гибридная процессорная архитектура. Заполнен он был в ведомстве по патентам и товарным знакам США и содержит описание так называемой "гетерогенной процессорной системы", включающей "низкопроизводительный сопроцессор".

К патенту прикреплена блок-схема, которая очень напоминает по дизайну архитектуру ARM big.LITTLE. По сути, в AMD точно так же хотят разбить процессор на два кластера с разной производительностью. Описанные в патенте высокопроизводительный и энергоэффективный процессоры будут иметь отдельную кэш-память первого уровня, но память второго уровня будет общей.

Энергоэффективный или "low feature" процессор (так он обозначен в патенте) будет поддерживать набор инструкций ISA и будет обладать более низкой производительностью и энергопотреблением в сравнении с высокопроизводительным.

На данный момент неизвестно, будет ли использоваться подобный подход только в мобильных или же и в настольных процессорах. В любом случае, имплементация гетерогенной компоновки в архитектуре x86 от AMD обещает быть очень интересной.