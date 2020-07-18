Lenovo анонсировала игровые ноутбуки серии Legion и IdeaPad с процессорами AMD Ryzen 4000H
Lenovo добавляет в свое портфолио парочку новых игровых ноутбуков на процессорах AMD Ryzen 4000: 17-дюймовый Legion 5 и 15-дюймовый IdeaPad Gaming 3. Несмотря на то, что анонсированы модели одновременно, в продажу они выйдут в разное время: IdeaPad Gaming 3 объявится в конце июля, а вот Legion 5 задержится до сентября.
17-дюймовый Legion 5 обладает практически точно такими же характеристиками, как и представленный ранее 15-дюймовый вариант данной модели. То есть, покупатели получают 144-Гц FHD дисплей с поддержкой Dolby Vision HDR, а также опциональный 120-Гц FHD дисплей. Самая мощная из доступных видеокарт - это Nvidia RTX 2060, а максимальный объем оперативной памяти в заводских конфигурациях составляет 16 ГБ DDR4-3200. В качестве накопителя используется M.2 NVMe SSD емкостью до 1 ТБ.
IdeaPad Gaming 3 обладает 15.6-дюймовым FHD дисплеем с частотой обновления 120 Гц, но будет и вариант с поддержкой HDR. А вот видеокарта здесь менее производительная - GTX 1650 Ti, а с накопителями та же история, что и у Legion 5. IdeaPad 3 получил до 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200, но здесь не будет клавиатуры TrueStrike, которая доступна только в серии Legion.
Обе модели ноутбуков могут быть оснащены процессором AMD Ryzen 7 4800H, но стоимость у них сильно отличается: Legion 5 стартует с отметки $1089, в то время как базовая версия IdeaPad Gaming 3 обойдется всего в $659.
За пределами США также будет продаваться специальная версия Legion 5P esport с 15.6-дюймовым 144-Гц FHD дисплеем и 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200.