Lenovo анонсировала игровые ноутбуки серии Legion и IdeaPad с процессорами AMD Ryzen 4000H

На протяжении лета и осени 2020 года Lenovo выпустит в продажу новые игровые ноутбуки на процессорах AMD Ryzen (вплоть до Ryzen 7 4800H). В конце июля на прилавках магазинов появится 15-дюймовый IdeaPad Gaming 3 с ценником от $659 и видеокартой Nvidia GTX 1650 Ti, в то время как 17-дюймовый Legion 5 с RTX 2060 будет доступен с сентября по цене от $1089. Компания также обмолвилась о Legion 5P esports edition, который не будет доступен в США.

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Lenovo добавляет в свое портфолио парочку новых игровых ноутбуков на процессорах AMD Ryzen 4000: 17-дюймовый Legion 5 и 15-дюймовый IdeaPad Gaming 3. Несмотря на то, что анонсированы модели одновременно, в продажу они выйдут в разное время: IdeaPad Gaming 3 объявится в конце июля, а вот Legion 5 задержится до сентября.



17-дюймовый Legion 5 обладает практически точно такими же характеристиками, как и представленный ранее 15-дюймовый вариант данной модели. То есть, покупатели получают 144-Гц FHD дисплей с поддержкой Dolby Vision HDR, а также опциональный 120-Гц FHD дисплей. Самая мощная из доступных видеокарт - это Nvidia RTX 2060, а максимальный объем оперативной памяти в заводских конфигурациях составляет 16 ГБ DDR4-3200. В качестве накопителя используется M.2 NVMe SSD емкостью до 1 ТБ.



IdeaPad Gaming 3 обладает 15.6-дюймовым FHD дисплеем с частотой обновления 120 Гц, но будет и вариант с поддержкой HDR. А вот видеокарта здесь менее производительная - GTX 1650 Ti, а с накопителями та же история, что и у Legion 5. IdeaPad 3 получил до 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200, но здесь не будет клавиатуры TrueStrike, которая доступна только в серии Legion.



Обе модели ноутбуков могут быть оснащены процессором AMD Ryzen 7 4800H, но стоимость у них сильно отличается: Legion 5 стартует с отметки $1089, в то время как базовая версия IdeaPad Gaming 3 обойдется всего в $659.



За пределами США также будет продаваться специальная версия Legion 5P esport с 15.6-дюймовым 144-Гц FHD дисплеем и 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200.