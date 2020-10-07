ThinkPad X1 Yoga и X1 Carbon 2021: флагманские ThinkPad получат дисплеи с соотношением 16:10
В Сети появились первые изображения (рендер) флагманских ноутбуков ThinkPad 2021 года. Вполне естественно, подтвердить точность и надежность этой информации мы не можем.
Изображения появились на китайском сайте Baidu: один из пользователей разместил их, утверждая что уже многое знает о грядущих ThinkPad. На одном из изображений демонстрируется часть клавиатуры и корпуса Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9, а на двух других мы можем видеть Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6.
Основным нововведением, судя по утечке, является переход на дисплеи с соотношением 16:10 - как у недавно представленного Lenovo ThinkPad X1 Nano. Кроме того, на рендерах видно, что Lenovo решили установить новые шарниры, а динамики у X1 Carbon 2021 теперь находятся по бокам от клавиатуры.
Вдобавок можно заметить, что у X1 Yoga 2021 остался как минимум один порт USB Type-A - это должно понравится противникам современных тенденций по переходу сугубо на USB Type-C.
Если верить пользователю, опубликовавшему эти изображения, то упомянутые ThinkPad 2021 года выйдут в продажу в феврале.