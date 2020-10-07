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ThinkPad X1 Yoga и X1 Carbon 2021: флагманские ThinkPad получат дисплеи с соотношением 16:10

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2021?
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2021?
На китайском сайте Baidu появились первые изображения будущих ThinkPad X1 Carbon Gen 9 и ThinkPad X1 Yoga Gen 6. Оба ноутбука сменили дизайн для того, чтобы вместить дисплеи с соотношением 16:10.
Benjamin Herzig,
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В Сети появились первые изображения (рендер) флагманских ноутбуков ThinkPad 2021 года. Вполне естественно, подтвердить точность и надежность этой информации мы не можем.

Изображения появились на китайском сайте Baidu: один из пользователей разместил их, утверждая что уже многое знает о грядущих ThinkPad. На одном из изображений демонстрируется часть клавиатуры и корпуса Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9, а на двух других мы можем видеть Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6.

Основным нововведением, судя по утечке, является переход на дисплеи с соотношением 16:10 - как у недавно представленного Lenovo ThinkPad X1 Nano. Кроме того, на рендерах видно, что Lenovo решили установить новые шарниры, а динамики у X1 Carbon 2021 теперь находятся по бокам от клавиатуры.

Вдобавок можно заметить, что у X1 Yoga 2021 остался как минимум один порт USB Type-A - это должно понравится противникам современных тенденций по переходу сугубо на USB Type-C.

Если верить пользователю, опубликовавшему эти изображения, то упомянутые ThinkPad 2021 года выйдут в продажу в феврале.

X1 Yoga 2021: дисплей с соотношением 16:10?
X1 Yoga 2021: дисплей с соотношением 16:10?
X1 Yoga 2021: Неужели это USB Type-A?
X1 Yoga 2021: Неужели это USB Type-A?

Источник(и)

Baidu

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Benjamin Herzig, 2020-10- 7 (Update: 2020-10- 7)
Benjamin Herzig
Editor of the original article: Benjamin Herzig - Editor

 