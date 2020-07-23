Lenovo представила свой первый игровой Android-смартфон Legion Phone Duel
Вчера компания Lenovo относительно тихо - с помощью пресс-релиза - представила смартфон Legion Phone Duel. Новейшая игровая модель производителя получила современный чипсет Snapdragon 865+ с поддержкой 5G (только sub-6).
Legion Phone Duel - на китайском рынке модель будет называться Lenovo Legion Phone Pro - также будет содержать до 16 ГБ ОЗУ и встроенный накопитель UFS 3.1 объемом до 512 ГБ.
Смартфон также обладает двойной батареей на 2500 мАч, каждая из которых заряжается через собственный порт USB Type-C: один на боковой грани, а второй на обычном месте снизу. Обе батареи поддерживают быструю зарядку мощностью 45 Вт, а значит суммарная мощность зарядки насчитывает 90 Вт.
Есть вероятность, что двойной порт для зарядки будет только у старших вариантов модели. Как бы там ни было, во всех конфигурациях будет установлен 6.65-дюймовый FHD+ AMOLED с частотой обновления 144 Гц и сенсорным экраном с частотой опроса 240 Гц.
Legion Phone Duel поддерживает различные игровые технологии: Dirac Audio, охлаждение "dual liquid" с медными теплотрубками и Lenovo Legion Assistant. Последнее решение представляет собой фирменную панель, где можно улучшить скорость реакции сенсорного экрана и гироскопа.
На смартфоне также есть отдельный раздел в интерфейсе под названием Lenovo Legion Realm, который поможет пользователю быстро изменять различные важные настройки, получать доступ к предлагаемым играм в Google Play.
Работать смартфон будет на оболочке ZUI 12 или Legion OS (в зависимости от региона продаж), обе из которых основаны на Android 10. Lenovo пока что не раскрывает сроков появления и цены своего нового игрового смартфона.