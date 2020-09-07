Игровой ThinkPad? Lenovo работает над ThinkPad T15g Gen 1 c Nvidia RTX

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Lenovo официально подтвердила, что работает над "игровым ThinkPad", который также подойдет для разработчиков цифрового контента. Опубликованный компанией PDF файл содержит данные о различных конфигурациях модели T15g Gen 1, среди которых есть и варианты с Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q/2080 Max-Q с 8 ГБ видеопамяти.

В представленном списке есть полные характеристики будущей модели ThinkPad и даже точные данные о ее региональной доступности. Как ни странно, модель получит только два процессора на выбор: Intel Core i7-10750H и Xeon W-10885M. В то же время, в более ранних утечках на эту тему упоминался Core i9-10980HK.

Судя по представленному производителем документу, для T15g Gen 1 будет доступен довольно широкий выбор дисплеев: от 15.6-дюймового FHD WVA с яркостью 300 нит (матовый, 72% NTSC), до UHD OLED панели с яркостью 400 нит, антибликовым фильтром и олеофобным покрытием. Самые качественные из доступных панелей будут обладать 100% охватом DCI-P3 и поддержкой Dolby Vision HDR.

Объем ОЗУ ThinkPad T15g Gen 1 будет составлять от 16 ГБ (2x 8 ГБ) до 64 ГБ (2x 32 ГБ); младшая конфигурация получит накопитель на 512 ГБ, в то время как старшая будет иметь в распоряжении SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 на 2 ТБ. Пока-что неизвестной остается частота обновления дисплеев и дата официального выхода модели.