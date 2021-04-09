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Мощный игровой смартфон Lenovo Legion Phone Duel 2 представлен официально

Новейший игровой смартфон от Lenovo уже здесь (Изображение: Lenovo)
Новейший игровой смартфон от Lenovo уже здесь (Изображение: Lenovo)
Второй игровой смартфон от Lenovo - Legion Phone Duel 2 - наконец представлен официально. Основные характеристики новинки включают 6.9-дюймовый 144-Гц AMOLED дисплей, до 18 ГБ ОЗУ, выдвижную селфи-камеру и мощную батарею на 5500 мАч. Стоимость смартфона стартует с 799 евро, а выход в продажу планируется в следующем месяце
Anil Satyanarayana, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Компания Lenovo официально представила свой второй игровой смартфон - Lenovo Legion Phone Duel 2. Как и другие модели для геймеров, вроде Asus ROG Phone 5 и Nubia Red Magic 6, новинка от Lenovo выполнена в нестандартном корпусе с рядом особенностей.

Среди основных характеристик Lenovo Legion Phone Duel 2 можно отметить огромный 6.9-дюймовый 8-битный HDR AMOLED дисплей с FHD+ разрешением и частотой обновления 144 Гц. При этом частота сенсорного экрана составляет целых 720 Гц, а яркость дисплея - 800 нит (1300 нит на пике, заявлено соответствие стандарту HDR10+); кроме того, производитель заявляет, что экран обладает невероятно точной цветопередачей: уровень DeltaE ниже 0.5, а охват цветового пространства DCI-P3 составляет 115%. Для обработки изображения на экране используется отдельный чип Pixelworks i6, который также используется и в других игровых смартфонах. Словом, в этом плане Lenovo Legion Phone Duel 2 на одном уровне со своими конкурентами.

В качестве основы аппаратной платформы Lenovo Legion Phone Duel 2 использует флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 888, который дополнен 512 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.1 и 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Для лучшего охлаждения чипа Lenovo установила в смартфон два мини-вентилятора, один из которых виден на задней панели. В системе охлаждения также используются медные и графитовые пластины в комбинации с испарительной камерой.

Производитель предусматривает использование Legion Phone Duel 2 в основном в альбомной ориентации, а для пущего удобства на корпусе имеются дополнительные клавиши. Всего их восемь: две сенсорные, четыре ультразвуковые и еще две встроены в дисплей. Вполне естественно, игроки могут задавать различные функции и действия на каждую из клавиш. Смартфон также получил целых два порта USB Type-C: один на нижней грани, а второй на боковой.

Одной из уникальных черт Lenovo Legion Phone Duel 2 является камера - вернее, ее расположение. По центру задней панели расположена выступающая часть корпуса, которая содержит не только основной фото-модуль и вентилятор, но также выдвижную фронтальную камеру. При этом модуль включает всего два фотосенсора: 64-МП OmniVision OV64A (f/1.9) и 16-МП (f/2.20) с ультраширокоугольным объективом. Для выдвижной камеры используется фотосенсор Samsung GH1 (f/2.0). Камера смартфона поддерживает съемку HDR10+ видео в разрешении 4K с частотой 30 к/с и стандартного видео в разрешении до 8K с частотой 24 к/с.

Наконец мы дошли до батареи, которая у Lenovo Legion Phone Duel 2 двойная - она состоит из двух ячеек на 2700 мАч, которые суммарно дают емкость в 5500 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку на мощности до 90 Вт через проприетарное зарядное устройство. С другими зарядниками максимальная мощность ограничена до 65 Вт. Работать смартфон будет на Android 11 с фирменным интерфейсом ZUI 12.5. Дополнительно среди характеристик можно отметить наличие фронтальных стереодинамиков.

Стоимость и старт продаж

Младшая версия Lenovo Legion Phone Duel 2 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить 799 евро. Вариант с 16/512 ГБ обойдется уже в 999 евро и будет продаваться в комплекте с проприетарной зарядной станцией Lenovo Turbo Charger. В продажу смартфон выйдет в мае 2021 года на территории Европы и Азии; в США модель должна появиться позже - точные сроки пока не уточняются.

Система охлаждения Lenovo Legion Phone 2 Duel (Изображение: Lenovo)
Система охлаждения Lenovo Legion Phone 2 Duel (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion Phone 2 Duel (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion Phone 2 Duel (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion Phone 2 Duel haptic triggers (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion Phone 2 Duel haptic triggers (Изображение: Lenovo)
Вентилятор смартфона (Изображение: Lenovo)
Вентилятор смартфона (Изображение: Lenovo)
Дисплей (Изображение: Lenovo)
Дисплей (Изображение: Lenovo)
Тыльный модуль с камерами (Изображение: Lenovo)
Тыльный модуль с камерами (Изображение: Lenovo)
Вдвижная фронтальная камера (Изображение: Lenovo)
Вдвижная фронтальная камера (Изображение: Lenovo)
Вид боковой грани (Изображение: Lenovo)
Вид боковой грани (Изображение: Lenovo)

Источник(и)

Lenovo

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Anil Satyanarayana, 2021-04- 9 (Update: 2021-04- 9)
Anil Satyanarayana
Автор исходного текста: Anil Satyanarayana - Editor - @AnilGanti - 544 статей на Notebookcheck c 2019 года

 