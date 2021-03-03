Asus ROG Phone 5 станет первым смартфоном в мире с 18 ГБ оперативной памяти

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё связанное с ним , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё связанное с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Science , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё связанное с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

8 ГБ, 12 ГБ - ровно столько оперативной памяти сегодня ставится в наиболее дорогие и престижные смартфоны. В том числе те, что ориентированы на геймера. 16 ГБ и большие объёмы пока не особенно популярны по объективным причинам. Но в компании Asus, если верить информации источников, решили выделиться и установить больше памяти, чем любая другая компания. Так появился ROG Phone 5, который должен быть представлен официально через неделю, 10 марта. В нём [или, по крайней мере, в одной из его подверсий] должно быть сразу 18 ГБ. Идентификатор модели, который указывается в базе Geekbench - I005DB. Помимо внушительного количества RAM, протестированный смартфон располагал процессором Snapdragon 888, что и ожидается от любого дорогого смартфона 2021 года выпуска.

Пока предполагается существование двух версий, I005B и I005DA, во второй из них RAM должно быть меньше, возможно, что не только её. Как тот, так и другой ROG Phone 5 почти наверняка будут использовать экран с диагональю 6.67 дюйма [16.94 см] и с увеличенной частотой обновления [144 герца - ?]. Параметры и возможности камеры, вероятно, не будут сильно отличаться от ROG Phone 3. В новинке должен быть 3.5-миллиметровый выход и качественный звук с компонентами серии ESS Sabre.