Notebookcheck
 
 
 
 

Asus ROG Phone 5 станет первым смартфоном в мире с 18 ГБ оперативной памяти

ROG Phone 5 действительно может располагать 18 ГБ оперативной памяти (Изображение: Asus)
ROG Phone 5 действительно может располагать 18 ГБ оперативной памяти (Изображение: Asus)
В тайваньской компании хотят, чтобы смартфоны серии ROG опережали любых конкурентов. ROG Phone 5 будет добиваться этого в том числе заоблачной конфигурацией RAM, если судить по результатам тестов из базы Geekbench
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android игры и всё связанное с ними смартфоны и всё связанное с ними слухи

8 ГБ, 12 ГБ - ровно столько оперативной памяти сегодня ставится в наиболее дорогие и престижные смартфоны. В том числе те, что ориентированы на геймера. 16 ГБ и большие объёмы пока не особенно популярны по объективным причинам. Но в компании Asus, если верить информации источников, решили выделиться и установить больше памяти, чем любая другая компания. Так появился ROG Phone 5, который должен быть представлен официально через неделю, 10 марта. В нём [или, по крайней мере, в одной из его подверсий] должно быть сразу 18 ГБ. Идентификатор модели, который указывается в базе Geekbench - I005DB. Помимо внушительного количества RAM, протестированный смартфон располагал процессором Snapdragon 888, что и ожидается от любого дорогого смартфона 2021 года выпуска.

Пока предполагается существование двух версий, I005B и I005DA, во второй из них RAM должно быть меньше, возможно, что не только её. Как тот, так и другой ROG Phone 5 почти наверняка будут использовать экран с диагональю 6.67 дюйма [16.94 см] и с увеличенной частотой обновления [144 герца - ?]. Параметры и возможности камеры, вероятно, не будут сильно отличаться от ROG Phone 3. В новинке должен быть 3.5-миллиметровый выход и качественный звук с компонентами серии ESS Sabre.

(Изображение: Geekbench)
(Изображение: Geekbench)

Источник(и)

Geekbench, @stufflistings

Экранный вырез может исчезнуть из i...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 03 > Asus ROG Phone 5 станет первым смартфоном в мире с 18 ГБ оперативной памяти
Alex Alderson, 2021-03- 3 (Update: 2021-03- 3)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 