Asus ROG Phone 5 станет первым смартфоном в мире с 18 ГБ оперативной памяти
8 ГБ, 12 ГБ - ровно столько оперативной памяти сегодня ставится в наиболее дорогие и престижные смартфоны. В том числе те, что ориентированы на геймера. 16 ГБ и большие объёмы пока не особенно популярны по объективным причинам. Но в компании Asus, если верить информации источников, решили выделиться и установить больше памяти, чем любая другая компания. Так появился ROG Phone 5, который должен быть представлен официально через неделю, 10 марта. В нём [или, по крайней мере, в одной из его подверсий] должно быть сразу 18 ГБ. Идентификатор модели, который указывается в базе Geekbench - I005DB. Помимо внушительного количества RAM, протестированный смартфон располагал процессором Snapdragon 888, что и ожидается от любого дорогого смартфона 2021 года выпуска.
Пока предполагается существование двух версий, I005B и I005DA, во второй из них RAM должно быть меньше, возможно, что не только её. Как тот, так и другой ROG Phone 5 почти наверняка будут использовать экран с диагональю 6.67 дюйма [16.94 см] и с увеличенной частотой обновления [144 герца - ?]. Параметры и возможности камеры, вероятно, не будут сильно отличаться от ROG Phone 3. В новинке должен быть 3.5-миллиметровый выход и качественный звук с компонентами серии ESS Sabre.