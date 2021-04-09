Утечка раскрыла подробности о грядущем игровом ноутбуке Asus ROG Zephyrus M16 с 16-дюймовым дисплеем в формате 16:10
В Сети засветилось сразу несколько конфигураций грядущего 16-дюймового игрового ноутбука Asus ROG Zephyrus M16: GU603HE, GU603HM и GU603HR. Ресурс MyLaptopGuide поделился данными о двух из упомянутых версий, которые обнаружились на китайской версии Amazon, но на данный момент аналогичные модели объявились также на французской и итальянской версиях сайта.
Судя по всему, дата официального релиза ROG Zephyrus M16 совсем близко, но что там с ценой? Судя по имеющимся данным, версия GU603HE с Intel Core i9-11900H, GeForce RTX 3050 Ti, и 144-Гц дисплеем формата 16:10 (1920x1200, WUXGA) будет стоить 1799 евро ($2139). В то же время, более внушительные 2699 евро ($3209) придется отдать за конфигурацию GU603HR с i7-11800H, GeForce RTX 3070 и 165-Гц дисплеем формата 16:10 с разрешением 2560x1600 (WQXGA). Если же вы хотите более мощный процессор (i9-11900H) в комбинации с дисплеем меньшего разрешения (1920x1200 WUXGA) и RTX 3070 есть отдельная версия Zephyrus M16 vза 2263 евро ($2692).
Мы собрали всю имеющуюся информацию в таблице ниже:
|Модель
|Процессор
|Видеокарта
|Дисплей
|GU603HR
|Intel Core i9-11900H
|GeForce RTX 3070
|16 дюймов, 16:10, 1920×1200 (WUXGA), 165 Гц
|GU603HR
|Intel Core i7-11800H
|GeForce RTX 3070
|16 дюймов, 16:10, 2560×1600 (WQXGA), 165 Гц
|GU603HM
|Intel Core i9-11800H
|GeForce RTX 3060
|16 дюймов, 16:10, 2560×1600 (WQXGA), ? Гц
|GU603HM
|Intel Core i7-11800H
|GeForce RTX 3060
|16 дюймов, 16:10, 1920×1200 (WUXGA), 144 Гц
|GU603HE
|Intel Core i9-11900H
|GeForce RTX 3050 Ti
|16 дюймов, 16:10, 1920×1200 (WUXGA), 144 Гц
Скорее всего, когда Asus официально представит Zephyrus M16, данный ноутбук получит дополнительные конфигурации, которых нет в этом списке.
Источник(и)
MyLaptopGuide, VideoCardz, MicroAid, Amazon.cn (1/2), TuttoPerLaCasa, Amazon.fr