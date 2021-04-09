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Утечка раскрыла подробности о грядущем игровом ноутбуке Asus ROG Zephyrus M16 с 16-дюймовым дисплеем в формате 16:10

Asus ROG Zephyrus M16 засветился на страницах интернет-магазинов (Изображение: Asus/Amazon/microaid)
Asus ROG Zephyrus M16 засветился на страницах интернет-магазинов (Изображение: Asus/Amazon/microaid)
Характеристики сразу нескольких конфигураций грядущего игрового ноутбука Asus ROG Zephyrus M16 появились на нескольких торговых онлайн-площадках. По имеющимся данным, Zephyrus M16 получит 16-дюймовый дисплей с соотношением 16:10, а также производительные мобильные процессоры Intel Tiger Lake в паре с видеокартами Nvidia GeForce RTX 30. Стоимость модели, если верить утечкам, начинается с 2699 евро
Daniel R Deakin, 🇺🇸
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В Сети засветилось сразу несколько конфигураций грядущего 16-дюймового игрового ноутбука Asus ROG Zephyrus M16: GU603HE, GU603HM и GU603HR. Ресурс MyLaptopGuide поделился данными о двух из упомянутых версий, которые обнаружились на китайской версии Amazon, но на данный момент аналогичные модели объявились также на французской и итальянской версиях сайта.

Судя по всему, дата официального релиза ROG Zephyrus M16 совсем близко, но что там с ценой? Судя по имеющимся данным, версия GU603HE с Intel Core i9-11900H, GeForce RTX 3050 Ti, и 144-Гц дисплеем формата 16:10 (1920x1200, WUXGA) будет стоить 1799 евро ($2139). В то же время, более внушительные 2699 евро ($3209) придется отдать за конфигурацию GU603HR с i7-11800H, GeForce RTX 3070 и 165-Гц дисплеем формата 16:10 с разрешением 2560x1600 (WQXGA). Если же вы хотите более мощный процессор (i9-11900H) в комбинации с дисплеем меньшего разрешения (1920x1200 WUXGA) и RTX 3070 есть отдельная версия Zephyrus M16 vза 2263 евро ($2692).

Мы собрали всю имеющуюся информацию в таблице ниже:

Модель Процессор Видеокарта Дисплей
GU603HR Intel Core i9-11900H GeForce RTX 3070 16 дюймов, 16:10, 1920×1200 (WUXGA), 165 Гц
GU603HR Intel Core i7-11800H GeForce RTX 3070 16 дюймов, 16:10, 2560×1600 (WQXGA), 165 Гц
GU603HM Intel Core i9-11800H GeForce RTX 3060 16 дюймов, 16:10, 2560×1600 (WQXGA), ? Гц
GU603HM Intel Core i7-11800H GeForce RTX 3060 16 дюймов, 16:10, 1920×1200 (WUXGA), 144 Гц
GU603HE Intel Core i9-11900H GeForce RTX 3050 Ti 16 дюймов, 16:10, 1920×1200 (WUXGA), 144 Гц

Скорее всего, когда Asus официально представит Zephyrus M16, данный ноутбук получит дополнительные конфигурации, которых нет в этом списке.

Источник(и)

MyLaptopGuide, VideoCardz, MicroAid, Amazon.cn (1/2), TuttoPerLaCasa, Amazon.fr 

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Daniel R Deakin, 2021-04- 9 (Update: 2021-04- 9)
Daniel R Deakin
Автор исходного текста: Daniel R Deakin - Выпускающий новостной редактор - 2186 статей на Notebookcheck c 2012 года
В восьмидесятые мне подарили Atari 800XL, с тех пор меня и интересует электроника. Обожаю писать про технологические прорывы, захватывающие воображение слухи и информацию от инсайдеров. Обладаю дипломом по направлению международных отношений и стратегических исследований, считаю главным в своей жизни семью, чтение, написание статей и путешествия. Работаю сотрудником Notebookcheck с 2012 года.

 