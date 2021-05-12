Бюджетные игровые ноутбуки Asus TUF Gaming F15 и F17 получили Core i9 Tiger Lake и 240-Гц дисплеи
Asus обновила бюджетные игровые ноутбуки TUF Gaming F15 и F17 до процессоров Intel Tiger Lake-H и видеокарт Nvidia Ampere. Гладя на характеристики новых моделей, выбор Asus в пользу только лишь одной видеокарты становится непонятным. Но давайте обо всем по порядку.
Asus TUF Gaming F15 и F17 будут доступны с процессорами Intel 11 поколения вплоть до Core i9-11900H, который - если верить производителю - будет способен работать на частоте до 4.9 ГГц. Оба ноутбука могут включать до 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200 и NVMe SSD емкостью 1 ТБ. В характеристиках указана возможность установки второго накопителя в дополнительный слот, но версия PCIe не указана. Оперативную память также можно расширить, так как она установлена в виде планок в слотах.
Asus обновила систему охлаждения у обеих моделей. Новые вентиляторы с 87 лопастями обеспечивают на 10% больший воздушный поток по сравнению с предыдущими моделями, а также способны самоочищаться от пыли. Заявлена возможность полного отключения вентиляторов при малой нагрузке. Дисплеи у ноутбуков разные: TUF Gaming F17 получил матрицу с частотой 144 Гц, а TUF Gaming F15 - с частотой 240 Гц. Для обоих дисплеев заявлен 100% охват цветового пространства sRGB.
Чем выше частота обновления дисплея, тем более производительной должна быть видеокарта, чтобы обеспечить высокую частоту кадров в играх. В Asus решили оснастить ноутбуки Nvidia GeForce RTX 3060 во всех конфигурациях, что, с оглядкой на прочие параметры новинок, выглядит весьма странно. К счастью, уровень TGP выставлен на 90 Вт, потому видеокарта должна справиться с большинством современных игр, включая AAA-проекты. Вместе с тем, вряд-ли она сможет выдавать 144 Гц (и уж тем более 240 Гц) во любых играх.
За автономную работу Asus TUF Gaming F15/F17 будет отвечать батарея емкостью 90 Вт⋅ч. У обеих моделей будет порт Thunderbolt 4.0 с возможностью подключения двух мониторов с разрешением 4K и частотой до 60 Гц или одного 8K-монитора. Среди других разъемов можно отметить USB Type-A и HDMI 2.0b. Обе модели также поддерживают современный Wi-Fi 6.
Источник(и)
Asus