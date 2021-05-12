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Бюджетные игровые ноутбуки Asus TUF Gaming F15 и F17 получили Core i9 Tiger Lake и 240-Гц дисплеи

Asus TUF Gaming F15/F17 (Изображение: Asus)
Asus TUF Gaming F15/F17 (Изображение: Asus)
Новые игровые ноутбуки Asus TUF Gaming F15 и F17 представлены официально. Модели получили свежие процессоры Intel Tiger Lake вплоть до Core i9-11900H, видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060, 32 ГБ ОЗУ и NVMe SSD. Стоимость и сроки выхода в продажу будут объявлены позже
Anil Ganti, 🇺🇸 🇫🇷 ...
игры и всё связанное с ними ноутбуки свежие релизы видеокарты GeForce Tiger Lake
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Asus обновила бюджетные игровые ноутбуки TUF Gaming F15 и F17 до процессоров Intel Tiger Lake-H и видеокарт Nvidia Ampere. Гладя на характеристики новых моделей, выбор Asus в пользу только лишь одной видеокарты становится непонятным. Но давайте обо всем по порядку.

Asus TUF Gaming F15 и F17 будут доступны с процессорами Intel 11 поколения вплоть до Core i9-11900H, который - если верить производителю - будет способен работать на частоте до 4.9 ГГц. Оба ноутбука могут включать до 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200 и NVMe SSD емкостью 1 ТБ. В характеристиках указана возможность установки второго накопителя в дополнительный слот, но версия PCIe не указана. Оперативную память также можно расширить, так как она установлена в виде планок в слотах.

Asus обновила систему охлаждения у обеих моделей. Новые вентиляторы с 87 лопастями обеспечивают на 10% больший воздушный поток по сравнению с предыдущими моделями, а также способны самоочищаться от пыли. Заявлена возможность полного отключения вентиляторов при малой нагрузке. Дисплеи у ноутбуков разные: TUF Gaming F17 получил матрицу с частотой 144 Гц, а TUF Gaming F15 - с частотой 240 Гц. Для обоих дисплеев заявлен 100% охват цветового пространства sRGB.

Чем выше частота обновления дисплея, тем более производительной должна быть видеокарта, чтобы обеспечить высокую частоту кадров в играх. В Asus решили оснастить ноутбуки Nvidia GeForce RTX 3060 во всех конфигурациях, что, с оглядкой на прочие параметры новинок, выглядит весьма странно. К счастью, уровень TGP выставлен на 90 Вт, потому видеокарта должна справиться с большинством современных игр, включая AAA-проекты. Вместе с тем, вряд-ли она сможет выдавать 144 Гц (и уж тем более 240 Гц) во любых играх.

За автономную работу Asus TUF Gaming F15/F17 будет отвечать батарея емкостью 90 Вт⋅ч. У обеих моделей будет порт Thunderbolt 4.0 с возможностью подключения двух мониторов с разрешением 4K и частотой до 60 Гц или одного 8K-монитора. Среди других разъемов можно отметить USB Type-A и HDMI 2.0b. Обе модели также поддерживают современный Wi-Fi 6.

Asus TUF Gaming F15/F17 (Изображение: Asus)
Asus TUF Gaming F15/F17 (Изображение: Asus)
Asus TUF Gaming F15/F17 (Изображение: Asus)
Asus TUF Gaming F15/F17 (Изображение: Asus)
Asus TUF Gaming F15/F17 (Изображение: Asus)
Asus TUF Gaming F15/F17 (Изображение: Asus)
Asus TUF Gaming F15/F17 (Изображение: Asus)
Asus TUF Gaming F15/F17 (Изображение: Asus)
Asus TUF Gaming F15/F17 (Изображение: Asus)
Asus TUF Gaming F15/F17 (Изображение: Asus)
Asus TUF Gaming F15/F17 (Изображение: Asus)
Asus TUF Gaming F15/F17 (Изображение: Asus)

Источник(и)

Asus

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частичное?
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Anil Ganti
Автор исходного текста: Anil Ganti - Senior Tech Writer - 579 статей на Notebookcheck c 2019 года
contact me via: @AnilGanti, LinkedIn
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Anil Ganti, 2021-05-12 (Update: 2021-05-12)

 