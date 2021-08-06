Asus готовит видеокарты Nvidia RTX 3070 с кулерами от Noctua

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Noctua по праву обладает званием лучшего производителя компьютерных кулеров, а также высокой узнаваемостью за счет фирменной бежево-коричневой цветовой схемы (хотя в этом году бренд наконец впервые выпустил полностью черный кулер). Кулеры Noctua заслужили звание лучших не только за высокую эффективность охлаждения, но также за очень низкую шумность в работе. Судя по всему, успехи в области охлаждения у данного производителя заметили в Asus и, судя по регистрационным данным в EEC, уже совместно разрабатывают кое-что очень интересное.

Информацию о совместно разрабатываемом компаниями устройстве в своем Twitter выложил пользователь KOMACHI_ENSAKA: речь идет о видеокарте Nvidia с кодовым названием RTX3070-8G-NOCTUA, которая должна быть официально представлена в ближайшие месяцы. По данным ресурса HWcooling, первые слухи о коллаборации Asus и Noctua появились еще в июле - тогда обе компании никак не ответили на официальный запрос журналистов. Тем не менее, ожидается что официальный анонс пройдет уже в ближайшее время.

Если вся информация о новинке подтвердится, то для нас остается неясным, почему сверхэффективные и тихие кулера Noctua компания Asus решила поставить именно на RTX 3070 вместо более требовательных к охлаждению RTX 3080/Ti и RTX 3090. Кроме того, несмотря на постепенное снижение цен на видеокарты, RTX 3070 все еще довольно дорогие, а если на рынок выйдут кастомизированные версии, количество которых ограничено, их стоимость будет еще более высокой - есть ли смысл выпускать подобные модификации в данный момент? Впрочем, Asus, возможно, просто хотят проверить реакцию рынка на подобные эксперименты, чтобы спланировать свою стратегию в будущем. Еще один не закрытый вопрос: неужели Asus изменят дизайн своих видеокарт, чтобы подстроится под цветовую схему Noctua? На деле используемые компанией темные варианты оформления смотрятся более приемлемо в составе сборок, потому не факт, что производитель пустится во все тяжкие.