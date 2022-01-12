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Первые тесты NVIDIA GeForce RTX 3080 12 ГБ: сильный нагрев и высокое потребление, игровая производительность на уровне RTX 3080 Ti

eTeknix протестировали RTX 3080 12 ГБ в исполнении MSI (Изображение: MSI)
eTeknix протестировали RTX 3080 12 ГБ в исполнении MSI (Изображение: MSI)
Представленная недавно NVIDIA GeForce RTX 3080 с 12 ГБ видеопамяти еще не получила официальный ценник, но уже успела пройти первые тесты производительности
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
видеокарты GeForce игры и всё, что связано с ними PC и всё, что связано с ним GPU
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Вчера Nvidia представила видеокарту RTX 3080 с 12 ГБ видеопамяти, которая заняла позицию топовой модели в линейке. По непонятной причине компания не огласила ценник и не предоставила прессе драйверы, которые помогли бы в написании обзоров с тестами производительности. К счастью, представителям ресурса eTeknix удалось провести целы ряд тестов нового ускорителя Nvidia, которые мы включили в нашу новость.

На своем YouTube канале eTeknix опубликовали скриншот утилиты GPU-Z с информацией о RTX 3080 12 ГБ, благодаря которому всем стали известны точные характеристики видеокарты, что не были оглашен во время анонса. Что интересно, в данной утилите дата выпуска драйвера указана как "6 января 2022", а значит рабочий драйвер для видеокарты уже был готов еще до анонса. Также отметим, что указанные на скриншоте максимальные 1.89 ГГц - это заводской разгон конкретной модели видеокарты. По умолчанию у RTX 3080 12 ГБ будет использоваться частота 1.71 ГГц - такая же, как у RTX 3080 10 ГБ.

Скриншот GPU-Z с характеристиками RTX 3080 12 ГБ (Изображение: eTeknix)
Скриншот GPU-Z с характеристиками RTX 3080 12 ГБ (Изображение: eTeknix)
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частичное?
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В большинстве игр RTX 3080 12 ГБ превосходит по производительности свою тезку с 10 ГБ видеопамяти. Для справки, тесты eTeknix проводились на сборке с процессором Ryzen 9 5900X, 32 ГБ оперативной памяти Corsair Dominator Platinum (DDR4-3600) и материнской платой ROG Crosshair VIII Dark Hero. Впрочем, в плане общей производительности превосходство RTX 3080 12 ГБ над обычной RTX 3080 небольшое. При этом в бенчмарках новинка почти догоняет RTX 3080 Ti.

Дополнительно ребята из eTeknix почеркнули, что RTX 3080 12 ГБ - по крайней мере та, что была у них на тесте, MSI SUPRIM X - была на 1 дБ(A) тише RTX 3080 и RTX 3080 Ti. При этом при нагрузке видеокарта потребляет больше RTX 3080 Ti. Официально Nvidia указала TDP на 30 Вт больше для новой модели, но измеренная в процессе тестов разница достигла 37 Вт.


Удивительно то, что RTX 3080 12 ГБ оказалась заметно горячее RTX 3080 и RTX 3080 Ti. С ценником видеокарты все тоже очень запутанно: по словам eTeknix даже партнеры Nvidia пока не знают стоимость RTX 3080 12 ГБ. В Сети пока-что предполагают, что новина будет на несколько сотен долларов дороже RTX 3080 10 ГБ.

Игровая производительность

(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)

Бенчмарки

(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)
(Изображение: eTeknix)

Источник(и)

eTeknix (1) (2)

Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 4850 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2605 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2022-01-12 (Update: 2022-01-12)

 