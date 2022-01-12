Первые тесты NVIDIA GeForce RTX 3080 12 ГБ: сильный нагрев и высокое потребление, игровая производительность на уровне RTX 3080 Ti

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Вчера Nvidia представила видеокарту RTX 3080 с 12 ГБ видеопамяти, которая заняла позицию топовой модели в линейке. По непонятной причине компания не огласила ценник и не предоставила прессе драйверы, которые помогли бы в написании обзоров с тестами производительности. К счастью, представителям ресурса eTeknix удалось провести целы ряд тестов нового ускорителя Nvidia, которые мы включили в нашу новость.

На своем YouTube канале eTeknix опубликовали скриншот утилиты GPU-Z с информацией о RTX 3080 12 ГБ, благодаря которому всем стали известны точные характеристики видеокарты, что не были оглашен во время анонса. Что интересно, в данной утилите дата выпуска драйвера указана как "6 января 2022", а значит рабочий драйвер для видеокарты уже был готов еще до анонса. Также отметим, что указанные на скриншоте максимальные 1.89 ГГц - это заводской разгон конкретной модели видеокарты. По умолчанию у RTX 3080 12 ГБ будет использоваться частота 1.71 ГГц - такая же, как у RTX 3080 10 ГБ.