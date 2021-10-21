Насколько правдив потолок потребления видеокарты, указанный в Nvidia Control Panel?

Если в драйвере указаны 130 ватт, будет ли такое потребление достигаться в игре? А если указана совсем большая цифра, вроде 165 ватт? Как показывает реальность, в некоторых ноутбуках заявленная цифра сильно отличается от реальной

Ч ем войдут в историю видеокарты Nvidia Ampere? Тем, сколь широкими могут быть пределы энергопотребления для, формально, одной и той же карты. В каком-то ноутбуке, например, GeForce RTX 3080 может расходовать менее сотни ватт, в другом без труда съедая более 150. Один из наиболее очевидных способов проверить, насколько щедрым оказался производитель конкретного ноутбука - заглянуть в Nvidia Control Panel. На приведённом ниже снимке экрана для видеокарты RTX 3070 указаны 165 ватт. Ноутбук, о котором идёт речь - Maingear Vector Pro.

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Наш опыт показывает: Потолок потребления, о котором говорит драйвер Nvidia, может оказаться недостижимым в реальной жизни. Вместо, например, 130 ватт в игре будет видно совершенно другое значение. В упомянутом несколькими строками ранее Vector Pro вместо 165 ватт наблюдаются менее 130 ватт, вне зависимости от игры или бенчмарка.

Другой пример - ADATA XPG Xenia 15, в котором вместо 145 ватт наблюдаются 125, вне зависимости от профиля энергопотребления. Мы уточнили у производителя, и, действительно, именно 125 ватт - реалистичная цифра для применённого в этом случае тонкого корпуса.

На нашей памяти есть и положительные примеры. Видеокарта внутри Alienware x15 R1 потребляла стабильные 108 ватт против декларируемых 110.

Итог таков, некоторые ноутбуки из продаваемых сегодня будут давать меньше графической производительности, чем ожидает покупатель, оплачивая покупку на кассе. Широкий диапазон допустимых значений энергопотребления/тепловыделения для одной и той же видеокарты приводит и к таким ситуациям, когда GeForce RTX 3070 в одном ноутбуке соображает лучше, чем RTX 3080 - в другом. Положение дел становится неприятно похожим на то, что творится в мире центральных процессоров, где: