Apple M1 Pro протестирован в Geekbench, графическое быстродействие близкó к GTX 1650

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Недавние результаты из базы данных Geekbench позволяют нам оценить быстродействие десятиядерного M1 Pro с 16 кластерами унифицированных шейдеров (в терминологии Apple - 16 графическими ядрами). Сразу скажем, M1 Pro работает намного быстрее, чем M1, что и не удивительно, если вспомнить, насколько в него больше всего встроено. Значительный прирост вычислительной мощи может дать разработчикам ПО больше уверенности в светлом будущем macOS в качестве игровой платформы.

К подробностям. Начнём с процессорного быстродействия. Однопоточный результат M1 Pro в Geekbench 5 может достигать 1750 баллов, многопоточный немного заходит за 12 тысяч баллов. Обе цифры выглядят на несколько десятков процентов более радужно, чем результаты десятиядерного Intel Core i9-10910 из ещё продаваемого 27-дюймового iMac.

Графическая производительность M1 Pro была протестирована как в OpenCL (36 с половиной тысяч очков), так и в Metal (более 41 тысячи очков). Эти цифры позволяют графическому процессору, разработанному Apple, стоять на одном уровне с Nvidia GeForce GTX 1650 (для ноутбука) и GTX 1650 Max-Q, которые дают около 38 и 36 тысяч очков, соответственно. Самый ближний графический процессор Nvidia Ampere - GeForce RTX 3050 в издании для ноутбука - зарабатывает около 46 тысяч очков в тесте OpenCL.

Если M1 Max с его 32-ядерной конфигурацией встроенного видеопроцессора сможет дать вдвое больше скорости, чем M1 Pro с 16 графическими ядрами, то перемножение даёт 70...80 тысяч очков в соответствующих тестах Geekbench. То, есть, действительно, близко к отдельным вариантам RTX 3080 (для ноутбука) с особо жёстким ограничением по потребляемым ваттам. Так, или нет, но мы надеемся достать новые MacBook Pro для тестирования в течение ближайших десяти дней, чтобы разузнать всё наверняка.