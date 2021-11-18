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Владельцы новых MacBook Pro жалуются на проблемы с картридером

Картридер у нового MacBook Pro (Изображение: Apple)
Картридер у нового MacBook Pro (Изображение: Apple)
Apple наконец вернула MacBook Pro нормальный набор портов и картридер, но с последним дела, как оказалось, обстоят не очень хорошо. Многие обладатели новых моделей жалуются на низкую скорость работы и другие проблемы картридера
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Apple заслуженно получила похвалу и уважение за возвращение нормального набора портов в новых MacBook Pro. Производитель даже вернул полноразмерный картридер, что чрезвычайно важно для разработчиков цифрового контента и продвинутых пользователей. К сожалению, у многих счастливых обладателей новых моделей появились неожиданные проблемы при использовании карт памяти.

Как отмечают некоторые пользователи свежих MacBook Pro, скорость чтения при работе с картой памяти очень низкая - а у некоторых пользователей катастрофически снижается и скорость записи. У отдельных пользователей ситуация еще хуже - файлы на карте попросту не отображаются ни в Finder, ни в других приложениях, вроде Photos или Lightroom.

Ряд пользователей на Reddit и на форуме MacRumors утверждают, что проблема решается использованием внешнего картридера, который подключается через USB Type-C, а также - в некоторых случаях - форматированием карты памяти. Самое странное, что, судя по сообщениям от владельцев новых MacBook Pro, проблема не имеет четкой привязки или взаимосвязи с типом карты или файловой системой: некоторые карты работают, а некоторые вообще не считываются системой - причем это могут быть разные карты одного и того же производителя.

Возможным источником проблемы считается формат снимков фотоаппаратов Fuji (.raf), в то время как на картах с файлами формата .nef (Nikon) описанных проблем не замечено.

По общим данным со всех источников можно сделать вывод, что проблема затрагивает 14- и 16-дюймовые MacBook Pro. Компания Apple пока никак не прокомментировала данную проблему, потому владельцам проблемных моделей остается только менять их по гарантии и надеяться, что с новым образцом все будет работать нормально.

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4475 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2537 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2021-11-18 (Update: 2021-11-18)

 