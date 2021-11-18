Владельцы новых MacBook Pro жалуются на проблемы с картридером

Apple наконец вернула MacBook Pro нормальный набор портов и картридер, но с последним дела, как оказалось, обстоят не очень хорошо. Многие обладатели новых моделей жалуются на низкую скорость работы и другие проблемы картридера

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Apple заслуженно получила похвалу и уважение за возвращение нормального набора портов в новых MacBook Pro. Производитель даже вернул полноразмерный картридер, что чрезвычайно важно для разработчиков цифрового контента и продвинутых пользователей. К сожалению, у многих счастливых обладателей новых моделей появились неожиданные проблемы при использовании карт памяти.

Как отмечают некоторые пользователи свежих MacBook Pro, скорость чтения при работе с картой памяти очень низкая - а у некоторых пользователей катастрофически снижается и скорость записи. У отдельных пользователей ситуация еще хуже - файлы на карте попросту не отображаются ни в Finder, ни в других приложениях, вроде Photos или Lightroom.

Ряд пользователей на Reddit и на форуме MacRumors утверждают, что проблема решается использованием внешнего картридера, который подключается через USB Type-C, а также - в некоторых случаях - форматированием карты памяти. Самое странное, что, судя по сообщениям от владельцев новых MacBook Pro, проблема не имеет четкой привязки или взаимосвязи с типом карты или файловой системой: некоторые карты работают, а некоторые вообще не считываются системой - причем это могут быть разные карты одного и того же производителя.

Возможным источником проблемы считается формат снимков фотоаппаратов Fuji (.raf), в то время как на картах с файлами формата .nef (Nikon) описанных проблем не замечено.

По общим данным со всех источников можно сделать вывод, что проблема затрагивает 14- и 16-дюймовые MacBook Pro. Компания Apple пока никак не прокомментировала данную проблему, потому владельцам проблемных моделей остается только менять их по гарантии и надеяться, что с новым образцом все будет работать нормально.