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Apple MacBook Pro 16 на базе M1 Max: производительность выше, чем у ноутбуков на Quadro RTX 6000/RTX A5000

Apple MacBook Pro 16 - мечта профессионала (Изображение: Apple)
Apple MacBook Pro 16 - мечта профессионала (Изображение: Apple)
Apple показала обновленный 16-дюймовый MacBook Pro. Характеристики во многом сходятся с новым MacBook Pro 14, однако для старшей модели также доступен супер-мощный процессор M1 Max. Согласно Apple, в топовой конфигурации MacBook Pro 16 превосходит ноутбуки на базе Nvidia Quadro RTX 6000/RTX A5000
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Apple ARM ноутбуки свежие релизы MacBook
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Помимо 14-дюймового MacBook Pro, Apple также представила обновленный MacBook Pro 16, нацеленный на профессиональную аудиторию и разработчиков цифрового контента. 

Большая часть характеристик 16-дюймового MacBook Pro такая же, как у MacBook Pro 14, а разница заключается в наличии дополнительных конфигураций с более мощным процессором M1 Max.

Во всех конфигурациях модели используется Liquid Retina XDR дисплей с разрешением 3456x2234 пикселей и максимальной яркостью 1000 нит (1600 нит пиковая), а также адаптивной частотой обновления 120 Гц. Дисплей MacBook Pro 16 содержит 7.7 миллионов пикселей, что больше, чем у любого MacBook до того. Объем унифицированной памяти (общей для процессора и видеокарты) может составлять 32 ГБ в конфигурации с процессором M1 Pro и до 64 ГБ в конфигурации с M1 Max.

Объем встроенного накопителя 16-дюймового MacBook Pro варьируется от 1 до 8 ТБ у базовой конфигурации, а также от 2 до 8 ТБ у конфигурации с M1 Max.

В своей "максимальной" конфигурации с M1 Max, MacBook Pro 16 - по мнению Apple - превосходит мощные профессиональные ноутбуки, в том числе и модели на базе видеокарт Nvidia Quadro RTX 6000 с 24 ГБ видеопамяти GDDR6 и GeForce RTX 3080 с 16 ГБ видеопамяти, в бенчмарке Octane X Demo PR11.

Apple также утверждает, что процессор M1 Max выполнять обработку 8K HDR ProRes 4444 видео при питании от батареи. Это утверждение основано на сравнении производительности с ноутбуками на базе Intel Core i9 и Nvidia RTX A5000/RTX 3080 в предрелизной версии DaVinci Resolve Studio для macOS.

Среди других нововведений - 1080p FaceTime HD камера в вырезе, которая использует цифровой сигнальный процессор, встроенный в M1 Max. Модель также получила динамики с усиленными басами и операционную систему macOS Monterey, которая поможет в полной мере раскрыть потенциал M1 Pro и M1 Max.

Apple MacBook Pro 16 на базе M1 Pro будет доступен по цене от $2499, в то время как версия с M1 Max стартует с отметки $3499. Предварительные заказы уже принимаются, а доставка стартует на следующей неделе.

MacBook Pro 16 выпускается и с более мощным M1 Max (Изображение: Apple)
MacBook Pro 16 выпускается и с более мощным M1 Max (Изображение: Apple)
MacBook Pro 16 получил улучшенную клавиатуру Magic Keyboard (Изображение: Apple)
MacBook Pro 16 получил улучшенную клавиатуру Magic Keyboard (Изображение: Apple)
Коннектор MagSafe 3 используется для зарядки, но через USB Type-C ноутбук тоже можно зарядить (Изображение: Apple)
Коннектор MagSafe 3 используется для зарядки, но через USB Type-C ноутбук тоже можно зарядить (Изображение: Apple)
Теперь у MacBook есть картридер, HDMI и три порта Thunderbolt 4 (Изображение: Apple)
Теперь у MacBook есть картридер, HDMI и три порта Thunderbolt 4 (Изображение: Apple)
Модель поддерживает до четырех внешних дисплеев (Изображение: Apple)
Модель поддерживает до четырех внешних дисплеев (Изображение: Apple)
Основные особенности MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 (Изображение: Apple)
Основные особенности MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 (Изображение: Apple)

Источник(и)

Apple

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MacBook Pro 14: невероятная произво...
Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Ведущий редактор - 1410 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я учился на клеточного и молекулярного биолога, но именно компьютеры всегда были едва ли не главной частью моей жизни. Первый компьютер появился у меня в 1998 году. Мой интерес к миру технологий с тех пор вырос и расширился. С 2017 года я пишу материалы для Notebookcheck, это - большой успех и результат тех долгих лет, в течение которых я давал ценные советы и оказывал помощь всевозможным друзьям и знакомым. Сейчас я пишу новости и делаю обзоры, важные как для индийского читателя, так и для всего мира. В те часы, когда я не занят чтением/написанием новостей технологического мира или проведением испытаний очередной железки, я стараюсь расслабиться при помощи чтения, душевной музыки или вышедшей недавно игры.
contact me via: @Geeky_Vaidy
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2499 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-10-19 (Update: 2021-10-19)

 