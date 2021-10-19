Apple MacBook Pro 16 на базе M1 Max: производительность выше, чем у ноутбуков на Quadro RTX 6000/RTX A5000
Помимо 14-дюймового MacBook Pro, Apple также представила обновленный MacBook Pro 16, нацеленный на профессиональную аудиторию и разработчиков цифрового контента.
Большая часть характеристик 16-дюймового MacBook Pro такая же, как у MacBook Pro 14, а разница заключается в наличии дополнительных конфигураций с более мощным процессором M1 Max.
Во всех конфигурациях модели используется Liquid Retina XDR дисплей с разрешением 3456x2234 пикселей и максимальной яркостью 1000 нит (1600 нит пиковая), а также адаптивной частотой обновления 120 Гц. Дисплей MacBook Pro 16 содержит 7.7 миллионов пикселей, что больше, чем у любого MacBook до того. Объем унифицированной памяти (общей для процессора и видеокарты) может составлять 32 ГБ в конфигурации с процессором M1 Pro и до 64 ГБ в конфигурации с M1 Max.
Объем встроенного накопителя 16-дюймового MacBook Pro варьируется от 1 до 8 ТБ у базовой конфигурации, а также от 2 до 8 ТБ у конфигурации с M1 Max.
В своей "максимальной" конфигурации с M1 Max, MacBook Pro 16 - по мнению Apple - превосходит мощные профессиональные ноутбуки, в том числе и модели на базе видеокарт Nvidia Quadro RTX 6000 с 24 ГБ видеопамяти GDDR6 и GeForce RTX 3080 с 16 ГБ видеопамяти, в бенчмарке Octane X Demo PR11.
Apple также утверждает, что процессор M1 Max выполнять обработку 8K HDR ProRes 4444 видео при питании от батареи. Это утверждение основано на сравнении производительности с ноутбуками на базе Intel Core i9 и Nvidia RTX A5000/RTX 3080 в предрелизной версии DaVinci Resolve Studio для macOS.
Среди других нововведений - 1080p FaceTime HD камера в вырезе, которая использует цифровой сигнальный процессор, встроенный в M1 Max. Модель также получила динамики с усиленными басами и операционную систему macOS Monterey, которая поможет в полной мере раскрыть потенциал M1 Pro и M1 Max.
Apple MacBook Pro 16 на базе M1 Pro будет доступен по цене от $2499, в то время как версия с M1 Max стартует с отметки $3499. Предварительные заказы уже принимаются, а доставка стартует на следующей неделе.