MacBook Pro 14: невероятная производительность, больше портов, много конфигураций и 120-Гц дисплей... с вырезом

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Новый MacBook Pro 14 получил 14.2-дюймовый дисплей с разрешением 3024 x 1964 пикселей и максимальной яркостью 1600 нит . При этом максимальная яркость на постоянной основе может достигать "лишь" 1000 нит. Частота обновления у данного дисплея составляет 120 Гц, а в качестве подсветки используется массив miniLED, как у iPad Pro 12.9 .

Также новый 14-дюйдмовый MacBook Pro получил вырез в дисплее. Apple утверждает, что благодаря вырезу у них получилось вместить 1080p веб-камеру, но честно говоря, там очень много неиспользованного места. Да и кроме того, у других производителей получается вместить 1080p камеру без вырезов и отверстий. Как бы там ни было, отличная новость в том, что у MacBook Pro 14 есть HDMI, картридер и зарядка MagSafe - такого разнообразия портов у MacBook Pro не было с 2016 года. Три порта Thunderbolt также на месте.