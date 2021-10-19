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MacBook Pro 14: невероятная производительность, больше портов, много конфигураций и 120-Гц дисплей... с вырезом

MacBook Pro 14: от $1999 за версию 16/512 ГБ без Touch Bar (Изображение: Apple)
MacBook Pro 14: от $1999 за версию 16/512 ГБ без Touch Bar (Изображение: Apple)
Apple наконец официально анонсировала 14-дюймовый MacBook Pro. Появление новой диагонали совпало с полной перезагрузкой серии MacBook Pro, которые получили больше портов, усовершенствованный дизайн и miniLED дисплей. Последний выделяет тонкими рамками, яркостью в 1000 нит и частотой 120 Гц. А еще у него большой вырез сверху по центру
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Apple представила MacBook Pro 14, который так долго ждали фанаты серии. Новинка была представлена вместе с обновленным MacBook Pro 16, AirPods третьего поколения и улучшенными HomePod Mini.

Новый MacBook Pro 14 получил 14.2-дюймовый дисплей с разрешением 3024 x 1964 пикселей и максимальной яркостью 1600 нит. При этом максимальная яркость на постоянной основе может достигать "лишь" 1000 нит. Частота обновления у данного дисплея составляет 120 Гц, а в качестве подсветки используется массив miniLED, как у iPad Pro 12.9.

Также новый 14-дюйдмовый MacBook Pro получил вырез в дисплее. Apple утверждает, что благодаря вырезу у них получилось вместить 1080p веб-камеру, но честно говоря, там очень много неиспользованного места. Да и кроме того, у других производителей получается вместить 1080p камеру без вырезов и отверстий. Как бы там ни было, отличная новость в том, что у MacBook Pro 14 есть HDMI, картридер и зарядка MagSafe - такого разнообразия портов у MacBook Pro не было с 2016 года. Три порта Thunderbolt также на месте.

Вырез скрывается в полноэкранном режиме (Изображение: Apple)
Вырез скрывается в полноэкранном режиме (Изображение: Apple)
Вырез на домашнем экране (Избражение: Apple)
Вырез на домашнем экране (Избражение: Apple)
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Основных конфигураций две и разница в цене между ними составляет $500. Тем не менее, они в свою очередь подразделяются на дополнительные и в итоге получается целых 5 вариантов процессоров:

  • M1 Pro: 8-ядерный ЦП/14-ядерный ГП
  • M1 Pro: 10-ядерный ЦП/14-ядерный ГП
  • M1 Pro: 10-ядерный ЦП/16-ядерный ГП
  • M1 Max: 10-ядерный ЦП/24-ядерный ГП
  • M1 Max: 10-ядерный ЦП/32-ядерный ГП
У MacBook Pro 14 больше портов в сравнении с MacBook Pro 13 (Изображение: Apple)
У MacBook Pro 14 больше портов в сравнении с MacBook Pro 13 (Изображение: Apple)

Дополнительно MacBook Pro 14 имеет конфигурации памяти: до 8 ТБ SSD и до 32 ГБ памяти вне зависимости от выбранного процессора. Вариант с 64 ГБ памяти доступен только в конфигурациях с процессором M1 Max. Более того, M1 Max не доступен с 32 ГБ памяти.

Если верить Apple, MacBook Pro 14 способен проработать до 17 часов при " воспроизведении видео в приложении Apple TV" и 11 часов при просмотре веб-сайтов. Емкость батареи составляет 70 Вт⋅ч. Мощность комплектного зарядного устройства составляет 96 Вт, но у младшей конфигурации - 67 Вт.

Новый MacBook Pro 14 уже доступен для заказа за $1999 в расцветках Silver и Space Gray. Как и полагается, при выборе самой навороченной версии с M1 Max минимальная цена гораздо выше - $2899. В максимальной комплектации - для тех, кто любит сорить деньгами - MacBook Pro 14 доступен за какие-то $5899 - такая версия включает процессор M1 Max, 64 ГБ памяти и SSD на 8 ТБ.

Изображение: Apple)
Изображение: Apple)
Изображение: Apple)
Изображение: Apple)
Изображение: Apple)

Источник(и)

Apple

Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 4288 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2499 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2021-10-19 (Update: 2021-10-19)

 