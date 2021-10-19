MacBook Pro 14: невероятная производительность, больше портов, много конфигураций и 120-Гц дисплей... с вырезом
Apple представила MacBook Pro 14, который так долго ждали фанаты серии. Новинка была представлена вместе с обновленным MacBook Pro 16, AirPods третьего поколения и улучшенными HomePod Mini.
Новый MacBook Pro 14 получил 14.2-дюймовый дисплей с разрешением 3024 x 1964 пикселей и максимальной яркостью 1600 нит. При этом максимальная яркость на постоянной основе может достигать "лишь" 1000 нит. Частота обновления у данного дисплея составляет 120 Гц, а в качестве подсветки используется массив miniLED, как у iPad Pro 12.9.
Также новый 14-дюйдмовый MacBook Pro получил вырез в дисплее. Apple утверждает, что благодаря вырезу у них получилось вместить 1080p веб-камеру, но честно говоря, там очень много неиспользованного места. Да и кроме того, у других производителей получается вместить 1080p камеру без вырезов и отверстий. Как бы там ни было, отличная новость в том, что у MacBook Pro 14 есть HDMI, картридер и зарядка MagSafe - такого разнообразия портов у MacBook Pro не было с 2016 года. Три порта Thunderbolt также на месте.
Основных конфигураций две и разница в цене между ними составляет $500. Тем не менее, они в свою очередь подразделяются на дополнительные и в итоге получается целых 5 вариантов процессоров:
- M1 Pro: 8-ядерный ЦП/14-ядерный ГП
- M1 Pro: 10-ядерный ЦП/14-ядерный ГП
- M1 Pro: 10-ядерный ЦП/16-ядерный ГП
- M1 Max: 10-ядерный ЦП/24-ядерный ГП
- M1 Max: 10-ядерный ЦП/32-ядерный ГП
Дополнительно MacBook Pro 14 имеет конфигурации памяти: до 8 ТБ SSD и до 32 ГБ памяти вне зависимости от выбранного процессора. Вариант с 64 ГБ памяти доступен только в конфигурациях с процессором M1 Max. Более того, M1 Max не доступен с 32 ГБ памяти.
Если верить Apple, MacBook Pro 14 способен проработать до 17 часов при " воспроизведении видео в приложении Apple TV" и 11 часов при просмотре веб-сайтов. Емкость батареи составляет 70 Вт⋅ч. Мощность комплектного зарядного устройства составляет 96 Вт, но у младшей конфигурации - 67 Вт.
Новый MacBook Pro 14 уже доступен для заказа за $1999 в расцветках Silver и Space Gray. Как и полагается, при выборе самой навороченной версии с M1 Max минимальная цена гораздо выше - $2899. В максимальной комплектации - для тех, кто любит сорить деньгами - MacBook Pro 14 доступен за какие-то $5899 - такая версия включает процессор M1 Max, 64 ГБ памяти и SSD на 8 ТБ.