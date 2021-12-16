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27-дюймовый iMac со 120 Hz mini LED дисплеем и процессором M1 Max появится весной 2022 года

iMac догонит MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 весной (Изображение: Aaditya Ailawadhi)
iMac догонит MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 весной (Изображение: Aaditya Ailawadhi)
Судя по отчетам DSCC, Apple планирует выпустить обновленную версию своего моноблочного 27-дюймового компьютера весной 2022 года. Ожидается, что новая модель получит 120-Гц дисплей ProMotion с mini LED подсветкой и процессор M1 Max
Alex Alderson, 🇺🇸 🇮🇹 ...
Apple ARM PC и всё, что связано с ним
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Росс Янг (Ross Young, основатель и глава Display Supply Chain Consultants) сообщил, что Apple выпустит обновленный 27-дюймовый iMac весной 2022 года. По словам специалиста, апгрейд получит название iMac Pro, которое будет подчеркивать превосходство над текущей 24-дюймовой моделью.

Помимо вполне очевидного увеличения диагонали до 27 дюймов, грядущая новинка, по словам Янга, получит mini LED подсветку с гораздо более высокой яркостью. Также ожидается, что дисплей будет поддерживать частоту обновления 120 Гц, которая в Apple именуется не иначе как ProMotion.

Если верить всем предыдущим утечкам на эту тему, работать новинка будет на чипе M1 Max, причем полную его версию с поддержкой до 128 ГБ унифицированной памяти. Данный чип в некоторых утечках также называют M1 Max Duo.

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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 4740 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2574 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2021-12-16 (Update: 2021-12-16)

 