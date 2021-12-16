27-дюймовый iMac со 120 Hz mini LED дисплеем и процессором M1 Max появится весной 2022 года
Росс Янг (Ross Young, основатель и глава Display Supply Chain Consultants) сообщил, что Apple выпустит обновленный 27-дюймовый iMac весной 2022 года. По словам специалиста, апгрейд получит название iMac Pro, которое будет подчеркивать превосходство над текущей 24-дюймовой моделью.
Помимо вполне очевидного увеличения диагонали до 27 дюймов, грядущая новинка, по словам Янга, получит mini LED подсветку с гораздо более высокой яркостью. Также ожидается, что дисплей будет поддерживать частоту обновления 120 Гц, которая в Apple именуется не иначе как ProMotion.
Если верить всем предыдущим утечкам на эту тему, работать новинка будет на чипе M1 Max, причем полную его версию с поддержкой до 128 ГБ унифицированной памяти. Данный чип в некоторых утечках также называют M1 Max Duo.