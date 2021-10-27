Apple MacBook Pro 14 приехал в нашу лабораторию, и он не идеален

Дизайн и особенности - Старый MacBook Pro вернулся

Финал нетерпеливого ожидания. Наш образец MacBook Pro 14 наконец-то покинул родную коробку и показался на белый свет. Что первым делом обращает на себя внимание, так это его размеры. Новый корпус сделан более прямолинейным, менее скошенным по сравнению со всеми MacBook последних нескольких лет. Прямым родственником этой новинки выглядит, пожалуй, 13-дюймовый MacBook Pro из 2013...2015 годов, в котором были MagSafe, HDMI и картридер. Но даже та модель, несмотря на свой возраст, выглядит намного более тонкой и портативной - при том, что вес (около 1.6 килограмма) и занимаемое на столе место между сегодняшним и тем MacBook почти одинаковы. Современный 13-дюймовый Pro сильно выигрывает по компактности у них обоих. На этом неприятное удивление не заканчивается. Передняя грань основной половины корпуса сделана почти острой и может оставлять долго не сходящие следы на коже запястья.

Качество изготовления и сборки нам кажется хорошим - то есть, обычным для Apple. Правда, под гнездом MagSafe, что для зарядного устройства, нашёлся небольшой скол, не понять, откуда он мог взяться. Шнур от зарядного устройства будет серебристым, даже если сам ноутбук покупается в тёмно-сером цвете. Клавиатура теперь сделана полностью чёрной, речь не только о самих клавишах, но и о пробелах между ними, что понравится не всякому. Нам старый дизайн с тёмными клавишами и серебристыми промежутками был ближе. Ещё в новинке есть нормальные, привычные в повседневности порты, и это не может не радовать, но полноразмерных USB по-прежнему не хватает. Если смотреть на толщину нового корпуса, впечатление такое, что USB-A разместились бы здесь без труда, но их нет.