Apple MacBook Pro 14 приехал в нашу лабораторию, и он не идеален
На сей раз нам не досталось тестового образца MacBook от Apple, и мы заказали себе ноутбук из официального онлайн-магазина так же, как это делают миллионы других покупателей. В данной статье речь пойдёт о начальной конфигурации 14-дюймового MB Pro (2021) с процессором M1 Pro, 16 гигабайтами RAM, 512-гигабайтным накопителем на шине PCI-Express и 120-герцевым экраном с подсветкой mini-LED и технологией ProMotion. Полный обзор ноутбука должен выйти через несколько дней. Пока же постараемся поделиться первыми впечатлениями.
Дизайн и особенности - Старый MacBook Pro вернулся
Финал нетерпеливого ожидания. Наш образец MacBook Pro 14 наконец-то покинул родную коробку и показался на белый свет. Что первым делом обращает на себя внимание, так это его размеры. Новый корпус сделан более прямолинейным, менее скошенным по сравнению со всеми MacBook последних нескольких лет. Прямым родственником этой новинки выглядит, пожалуй, 13-дюймовый MacBook Pro из 2013...2015 годов, в котором были MagSafe, HDMI и картридер. Но даже та модель, несмотря на свой возраст, выглядит намного более тонкой и портативной - при том, что вес (около 1.6 килограмма) и занимаемое на столе место между сегодняшним и тем MacBook почти одинаковы. Современный 13-дюймовый Pro сильно выигрывает по компактности у них обоих. На этом неприятное удивление не заканчивается. Передняя грань основной половины корпуса сделана почти острой и может оставлять долго не сходящие следы на коже запястья.
Качество изготовления и сборки нам кажется хорошим - то есть, обычным для Apple. Правда, под гнездом MagSafe, что для зарядного устройства, нашёлся небольшой скол, не понять, откуда он мог взяться. Шнур от зарядного устройства будет серебристым, даже если сам ноутбук покупается в тёмно-сером цвете. Клавиатура теперь сделана полностью чёрной, речь не только о самих клавишах, но и о пробелах между ними, что понравится не всякому. Нам старый дизайн с тёмными клавишами и серебристыми промежутками был ближе. Ещё в новинке есть нормальные, привычные в повседневности порты, и это не может не радовать, но полноразмерных USB по-прежнему не хватает. Если смотреть на толщину нового корпуса, впечатление такое, что USB-A разместились бы здесь без труда, но их нет.
Дисплей - 14 дюймов, mini-LED, вырез, ШИМ
Вырез в верхней части нового экрана очень заметен на глаз. Соотношение сторон, можно сказать, не изменилось - 16 на 10 - но ради этого выреза были добавлены дополнительные строки по вертикали. В них будет располагаться меню приложений, а при развороте окна на весь экран, как, например, видео YouTube в Safari, эти строки окажутся временно скрытыми. Субъективное впечатление от этого экрана - красота! И 120 герц - не пустой звук, увеличение плавности по-настоящему заметно, если сравнивать с 60 герцами.
Как и экраны нынешних iPad Pro, матрица этого MacBook постоянно мерцает, что не зависит от уровня яркости. Частота мерцания = 14.8 килогерца, это много, и, вероятно, усталость глаз и головные боли грозят только особо чувствительным пользователям. Сам факт присутствия ШИМ, однако, не радует. Не радует и реальная пиковая яркость этого экрана: 500 кандел на метр квадратный. Заявленные производителем тысяча и более единиц достижимы лишь при отображении HDR-материала.
Производительность - M1 Pro с 8 процессорными ядрами
В прошлогоднем M1 было четыре больших, быстрых процессорных ядра и четыре экономных, маленьких. В максимально урезанном M1 Pro, с которым мы имеем дело сегодня, работает шесть больших ядер и два ядра маленьких. Производительность на поток у нового процессора оказалась почти такой же, что у M1. Многопоточные тесты говорят о приросте в 30%. Прирост графической мощи оказался более существенным, но и здесь, похоже, архитектурных изменений не произошло, только увеличение числа вычислительных блоков (вместо 8 кластеров унифицированных шейдеров - 14).
Аудиосистема
Новая звуковая система с 6 динамиками даёт очень хороший звук, но, правда, отличий от предшествующих MacBook, в которых звук тоже был очень хорошим, нам не слышно. Мы ещё не провели полный ряд измерений, но, похоже, владельцам относительно недавних MacBook можно не держать в голове мысль, что качество звука в их питомцах как-то уступает более новым ноутбукам.
Вместо вердикта: Неужели нужно умерить ожидания?
Наши надежды касательно новых Pro были немалыми. Пара часов реального использования, и многие из этих надежд скисли. Особенно неприятным удивлением оказались тонкости работы экрана, включая постоянное мерцание. Этот недостаток уже проявил себя при тестировании свежих iPad Pro.
Корпус 14-дюймового MB Pro оказался очень толстым и громоздким по сравнению с тем, к чему нас приучили инженеры Apple. Чуть островатая передняя грань врезается в руку. Наименее дорогая версия процессора M1 Pro не ставит никаких рекордов производительности. Но не будем слишком спешить, сейчас время продолжить измерения и тесты, вердикт будет вынесен только по итогам всех них.
Если у вас, читателей, есть вопросы касательно 14-дюймового Pro, оставьте их в комментариях. Спасибо.