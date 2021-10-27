Нечестно! MacBook Pro 14 даёт заявленные 1000+ единиц яркости лишь при отображении HDR-видео
Из официальных, заявленных в характеристиках Apple цифр может сложиться впечатление, что в повседневной работе - вроде чтения сайтов - обладателю нового MacBook Pro будет доступно до 1000 кандел на метр квадратный, а при отображении игр и фильмов с поддержкой HDR экран будет выдавать до 1600 единиц яркости. Звучит логично, ведь ноутбуки с яркостью экрана около 1000 единиц давно продаёт, например, HP. Но реальность оказалась более сурова, чем ожидания.
Наши измерения, проведённые при помощи ПО CalMAN и спектрофотометра X-Rite i1 Pro 2, говорят об усреднённых 480 канделах на метр квадратный. То есть, MB Pro 14 почти не отличается от 13-дюймового Pro с процессором M1. Операционная система предлагает два цветовых профиля, P3 для 1600 единиц яркости и P3 для 500 единиц яркости. Переключение с одного на другой никак не изменило результаты замеров. Всё дело - в типе отображаемого материала. Увеличенная яркость подсветки доступна исключительно при выводе HDR-игры или HDR-видео.
Если на время забыть про вопрос яркости, то этот экран даёт потрясающую картинку. Уровень чёрного здесь очень мал, 0.01 кандел на метр квадратный - сравнимо с технологией OLED. Правильность цветопередачи в заводском состоянии очень хороша. Цветовой спектр P3 отображается полностью.
Ещё исследуемая матрица мерцает с частотой почти 15 килогерц - вне зависимости от выставленной яркости. Такая частота ШИМ достаточна велика, чтобы мерцание не было заметным для большинства пользователей.
Мы исследовали не все параметры экрана нашего MacBook Pro; полный список замеров будет в обзоре, который должен выйти через несколько дней.
Лишь запустив на ноутбуке специально подготовленное HDR-видео, мы смогли добиться описываемых Apple тысячи шестисот единиц яркости. При выводе видеоряда, в котором 50% кадра было заполнено чёрным, всё остальное - белым, были отмечены 1607 кандел на метр квадратный. При выводе полностью белого кадра были отмечены 1163 единицы яркости.
Мораль сей басни такова - спецификации Apple соответствуют действительности лишь отчасти, что стóит держать в голове всем потенциальным покупателям новейших MB Pro.