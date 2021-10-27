Нечестно! MacBook Pro 14 даёт заявленные 1000+ единиц яркости лишь при отображении HDR-видео

При обычной работе экран даст не более 500 кандел на метр квадратный, и про это нигде не сказано вслух

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Из официальных, заявленных в характеристиках Apple цифр может сложиться впечатление, что в повседневной работе - вроде чтения сайтов - обладателю нового MacBook Pro будет доступно до 1000 кандел на метр квадратный, а при отображении игр и фильмов с поддержкой HDR экран будет выдавать до 1600 единиц яркости. Звучит логично, ведь ноутбуки с яркостью экрана около 1000 единиц давно продаёт, например, HP. Но реальность оказалась более сурова, чем ожидания.

Наши измерения, проведённые при помощи ПО CalMAN и спектрофотометра X-Rite i1 Pro 2, говорят об усреднённых 480 канделах на метр квадратный. То есть, MB Pro 14 почти не отличается от 13-дюймового Pro с процессором M1. Операционная система предлагает два цветовых профиля, P3 для 1600 единиц яркости и P3 для 500 единиц яркости. Переключение с одного на другой никак не изменило результаты замеров. Всё дело - в типе отображаемого материала. Увеличенная яркость подсветки доступна исключительно при выводе HDR-игры или HDR-видео.