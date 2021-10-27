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Нечестно! MacBook Pro 14 даёт заявленные 1000+ единиц яркости лишь при отображении HDR-видео

Apple MacBook Pro 14
При обычной работе экран даст не более 500 кандел на метр квадратный, и про это нигде не сказано вслух
Andreas Osthoff, 🇺🇸 🇩🇪 ...
Apple ARM ноутбуки MacBook выжимка обзора наши эксклюзивы кринж и фэйспалм рабочие станции что мы думаем про
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Из официальных, заявленных в характеристиках Apple цифр может сложиться впечатление, что в повседневной работе - вроде чтения сайтов - обладателю нового MacBook Pro будет доступно до 1000 кандел на метр квадратный, а при отображении игр и фильмов с поддержкой HDR экран будет выдавать до 1600 единиц яркости. Звучит логично, ведь ноутбуки с яркостью экрана около 1000 единиц давно продаёт, например, HP. Но реальность оказалась более сурова, чем ожидания.

Наши измерения, проведённые при помощи ПО CalMAN и спектрофотометра X-Rite i1 Pro 2, говорят об усреднённых 480 канделах на метр квадратный. То есть, MB Pro 14 почти не отличается от 13-дюймового Pro с процессором M1. Операционная система предлагает два цветовых профиля, P3 для 1600 единиц яркости и P3 для 500 единиц яркости. Переключение с одного на другой никак не изменило результаты замеров. Всё дело - в типе отображаемого материала. Увеличенная яркость подсветки доступна исключительно при выводе HDR-игры или HDR-видео.

462
cd/m²		482
cd/m²		473
cd/m²
485
cd/m²		489
cd/m²		479
cd/m²
480
cd/m²		486
cd/m²		475
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 489 cd/m² (Nits) В среднем: 479 cd/m² Minimum: 3.9 cd/m²
Равномерность подсветки: 94 %
От батареи: 494 cd/m²
Контрастность: 48900:1 (Уровень чёрного: 0.01 cd/m²)
ΔE Color 0.8 | 0.59-29.43 Ø5.5
ΔE Greyscale 1.1 | 0.64-98 Ø5.7
99.3% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.24
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Если на время забыть про вопрос яркости, то этот экран даёт потрясающую картинку. Уровень чёрного здесь очень мал, 0.01 кандел на метр квадратный - сравнимо с технологией OLED. Правильность цветопередачи в заводском состоянии очень хороша. Цветовой спектр P3 отображается полностью.

CalMAN - Градации серого (ориентируемся на спектр DCI-P3)
CalMAN - Градации серого (ориентируемся на спектр DCI-P3)
CalMAN - ColorChecker (ориентируемся на спектр DCI-P3)
CalMAN - ColorChecker (ориентируемся на спектр DCI-P3)
Мерцание с частотой 14880 герц
Мерцание с частотой 14880 герц

Ещё исследуемая матрица мерцает с частотой почти 15 килогерц - вне зависимости от выставленной яркости. Такая частота ШИМ достаточна велика, чтобы мерцание не было заметным для большинства пользователей.

Мы исследовали не все параметры экрана нашего MacBook Pro; полный список замеров будет в обзоре, который должен выйти через несколько дней.

Лишь запустив на ноутбуке специально подготовленное HDR-видео, мы смогли добиться описываемых Apple тысячи шестисот единиц яркости. При выводе видеоряда, в котором 50% кадра было заполнено чёрным, всё остальное - белым, были отмечены 1607 кандел на метр квадратный. При выводе полностью белого кадра были отмечены 1163 единицы яркости.

Мораль сей басни такова - спецификации Apple соответствуют действительности лишь отчасти, что стóит держать в голове всем потенциальным покупателям новейших MB Pro.

Измерение максимальной яркости при помощи CalMAN и HDR-видео
Измерение максимальной яркости при помощи CalMAN и HDR-видео

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Andreas Osthoff
Автор исходного текста: Andreas Osthoff - Ведущий редактор (ноутбуки для работы и бизнеса) - 1328 статей на Notebookcheck c 2013 года
Цифровая электроника окружала меня с детства. Моим первым компьютером был Commodore C64, со времени которого мой интерес к самостоятельной сборке PC лишь рос и ширился. Прошло не так много лет, и, ещё числившись в Siemens, я оказался занят написанием обзоров для Notebookcheck. Мой основной фокус - ноутбуки для работы и бизнеса, включая портативные рабочие станции. С интересом смотрю в сторону любых новейших технологий и всёго, что сделано на их основе, с целью тестирования, сравнения и выбора всего самого наилучшего.
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2033 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Andreas Osthoff, 2021-10-27 (Update: 2021-10-27)

 